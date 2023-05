Pulisic offerto al Milan: il Chelsea fissa il prezzo

Con l’arrivo di Pochettino, possibile un’altra rivoluzione sul mercato per il Chelsea. Il Milan monitora la situazione. Le occasioni non mancano

I tifosi del Chelsea avranno accolto con un sospiro di sollievo la conclusione di una stagione che definire paradossale è un eufemismo. Cambio di proprietà, tre allenatori in panchina, tanti acquisti e troppo sconfitte in un’annata che il Chelsea ha terminato addirittura nella parte destra della classifica di Premier League, senza ottenere la qualificazione alle prossime coppe europee.

Una vera e propria onta per un club che due anni trionfava in Champions League con Tuchel in panchina. Dopo l’esonero dell’allenatore tedesco (ora al Bayern Monaco), è subentrato Graham Potter, acquistato dal Brighton a stagione in corso. Sei mesi è durata l’esperienza di quest’ultimo, sostituto da Lampard chiamato a traghettare la stagione nella parte finale di stagione in cui i Blues erano fuori da tutto.

Conclusa la Premier League, il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Mauricio Pochettino. Un ingaggio, quello dell’allenatore argentino, annunciato da settimane. Toccherà a lui provare a risollevare le sorti di un club che può e deve ambire a ben altri traguardi. Ci sarà tempo per questo. Prima, infatti, Pochettino ha altro da risolvere.

Milan su Pulisic, il Chelsea fissa il prezzo

Le ultime due imponenti campagne acquisti avallate dalla presidenza Boehly hanno lasciato in eredità a Pochettino, un organico decisamente in sovrannumero. Inevitabili dunque saranno le cessioni con le quali si proverà a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico argentino, pronto ad accogliere Nkunku dal Lipsia e Lukaku dall’Inter per fine prestito.

Il Milan monitora attentamente la situazione al Chelsea, pronto a cogliere eventuali opportunità di mercato. Una, potrebbe averla già individuata. Non è un mistero ormai che i due club stiano trattando l’arrivo in rossonero di Ruben Loftus Cheek. Ci sarebbe già l’intesa tra il Milan e il centrocampista inglese. Manca quella con il Chelsea che chiede almeno 20 milioni per il trasferimento.

Non solo Loftus Cheek. Il Milan infatti sarebbe anche tra le pretendenti di Christian Pulisic, anche lui tra i cedibili. Stando a ESPN, il Chelsea avrebbe fissato in 23 milioni il prezzo dell’attaccante statunitense, decisamente meno dei 68 milioni spesi quattro anni fa per prenderlo dal Borussia Dortmund.

Un costo dunque accessibile quello di Pulisic anche per il Milan, cui il calciatore piace per la duttilità tattica che lo porta ricoprire varie posizioni nel reparto offensivo sia come trequartista che da esterno. La concorrenza è tuttavia molto qualificata. Sempre secondo ESPN, su Pulisic ci sarebbero anche il Manchester United, la Juventus, il Napoli, il Newcastle e il Galatasaray, quest’ultime due compagini pronte a rafforzarsi per il ritorno in Champions dopo anni di assenza.

Oltre alle altre pretendenti, un altro ostacolo per il Milan è rappresentato dall’ingaggio percepito da Pulisic , superiore ai 10 milioni e decisamente non in linea con i parametri rossoneri. Difficile, pertanto, ipotizzare un arrivo di Pulisic senza una riduzione delle pretese di ingaggio a meno che il Chelsea non apra all’ipotesi di un prestito.