Rafael Leao, una big europea si era mossa con Jorge Mendes: il retroscena

Un top club d’Europa aveva pensato a Leao: il presidente in persona si è mosso per sondare la possibilità di comprarlo.

Nelle ultime due stagioni c’è stata l’evidente esplosione di Rafael Leao, che dopo due primi anni al Milan tra alti e bassi è riuscito a fare un salto di qualità. Si è imposto come titolare e come giocatore più decisivo della squadra in fase offensiva.

È stato nominato migliore calciatore della scorsa Serie A, conclusa con la vittoria dello Scudetto e con un bottino di 11 gol e 10 assist, ai quali aggiungere 3 reti e 2 assist da distribuire tra Coppa Italia e Champions League. In questa stagione, invece, ha messo insieme 14 gol e 15 assist in 47 presenze totali. Numeri certamente positivi e che potevano essere ancora migliori, considerando che il portoghese non sempre sfrutta tutto il suo potenziale.

Calciomercato Milan, Laporta sognava Leao a Barcellona

Il Milan non ha mai avuto dubbi sul valore di Leao, gli ha dato fiducia ed è stato ripagato. In questi mesi si è anche occupato del rinnovo del suo contratto ed è riuscito a condurre la trattativa in porto. Un’operazione difficile, perché ha coinvolto anche Sporting Lisbona e Lille.

Per evitare di dover cedere Rafa nella prossima finestra estiva del calciomercato o persino di perderlo a parametro zero nel 2024, il club rossonero ha fatto una mossa importante e decisiva. Infatti, ha deciso di pagare buona parte dei 20,6 milioni di euro di risarcimento che il giocatore e il Lille dovevano corrispondere allo Sporting. Così è stato possibile chiudere l’accordo per il rinnovo.

Sullo sfondo non mancavano delle società pronte ad approfittare della situazione. Ad esempio, il Barcellona. Come rivelato da Sport.es, il presidente Joan Laporta ha chiesto informazioni all’agente Jorge Mendes, che pur non avendo la procura diretta di Leao è comunque una figura del suo “entourage”.

Il numero 1 del Barcellona ha dovuto desistere, Rafa ha scelto di prolungare fino al 2028 con il Milan. Tra prezzo e situazione finanziaria del suo club, Laporta non può permettersi un grosso investimento sull’esterno portoghese.

A proposito del rinnovo, a giorni dovrebbe esserci l’attesa firma. Leao andrà a guadagnare uno stipendio da 5 milioni netti annui più bonus. Nel contratto sarà presente anche una clausola di risoluzione da circa 170 milioni. Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a blindare il calciatore più importante della squadra allenata da Stefano Pioli.