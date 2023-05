Thiaw cambia il mercato: super offerta e addio

Il difensore tedesco si è imposto negli ultimi mesi e ha fatto saltare il banco: adesso qualcuno in difesa può partire per finanziare il mercato

Con la fine della stagione il Milan farà un bilancio generale e completo per poi operare sul mercato a trecentosessanta gradi. Saranno tante le valutazione di fare per Paolo Maldini e Ricky Massara in vista della prossima stagione,

La cosa certa è che servono degli elementi di spessore in diversi reparti per rendere la rosa più competitiva e in grado di competere su più fronti senza risentirne. Alcuni giocatori non si sono rivelati all’altezza dei titolari quest’anno e c’è da intervenire per risolvere questo problema e fornire a Stefano Pioli le alternative adatte in ogni reparto. Servono soprattutto rinforzi offensivi perché il Milan ha faticato molto in zona gol.

Per andare a prendere giocatori di livello e fare questo salto di qualità, in attacco e sulla trequarti, serve ovviamente un importante esborso dal punto di vista economico. Il solo tesoretto derivante dalla qualificazione alla prossima Champions League, in questo senso, potrebbe non bastare. Potrebbe quindi servire anche l’entrata da una cessione importante.

Kalulu e Tomori non sono più incedibili

In questo momento l’unico reparto nel quale il Milan può dirsi abbastanza coperto è il centro della difesa. I quattro elementi in rosa offrono ampie garanzie, e la partenza di uno di questi non sarebbe deleteria per la squadra rossonera.

Su questo tema si è soffermata la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come l’esplosione di Malick Thiaw nella seconda parte di stagione abbia stravolto un po’ le gerarchie nella retroguardia del Diavolo. Il centrale tedesco ex Schalke 04 si è imposto e ha guadagnato la titolarità, prima nella difesa a tre, e a fine anno anche in quella a quattro, come è accaduto nella partita ad Allianz contro la Juventus.

Kalulu è rimasto solamente in panchina e si è trattato di una scelta forte. Il francese è sceso un po’ nelle gerarchie del tecnico negli ultimi mesi. Anche nelle partite decisive di Champions League gli era stato preferito Simon Kjaer. L’ex Lione, così come lo stesso Tomori, non sono più così incedibile e la cessione di uno dei due potrebbe effettivamente costituire un importante extra budget per il mercato.

Tuttavia, per quanto riguarda l’ex Chelsea, acquistato due anni fa per quasi 30 milioni, servirà una super offerta. A ogni modo ci sarebbe anche Matteo Gabbia, nel quale allenatore e dirigenza nutrono profonda fiducia, e che potrebbe essere promosso a quarta scelta dei difensori centrali.