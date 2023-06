Benzema come Cristiano Ronaldo: annuncio ufficiale in arrivo

L’attaccante ha preso la sua decisione definitiva e la comunicherà a tutti nella conferenza stampa che andrà in scena oggi

In casa Real Madrid c’è oggi una notizia molto triste perché una delle bandiere più rappresentative del club nel corso degli ultimi anni sta per dire addio. Stiamo parlando del bomber francese Karim Benzema, che lascerà i Blancos dopo ben 14 anni.

Il fresco vincitore del Pallone d’Oro ha quindi preso la decisione di terminare la sua gloriosa esperienza in Spagna con le Merengues, dove ha vinto ben 5 Champions League, oltre a 4 Liga, 4 Supercoppe di Spagna, 4 Supercoppe Europee e 5 Mondiali per club. Con il Real l’attaccante ha segnato ben 353 reti in 647 partite, fornendo anche la bellezza di 165 assist. Numeri davvero impressionanti per uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni.

Il suo contratto scade il 30 giugno e quindi sarà libero di firmare per chi vuole. Come riferisce il sito di Gianluca Di Marzio, l’annuncio lo darà il calciatore stesso nella conferenza stampa organizzata proprio per questa comunicazione. A breve quindi sarà proprio il classe ’87 a confermare la decisione di salutare i Galacticos.

Benzema raggiunge CR7 in Arabia Saudita

Il futuro del 35enne sembra proprio già scritto. Per lui si profilo un esperienza in Arabia Saudita, proprio come il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, che a gennaio è andato all’Al-Nassr.

Benzema ha infatti deciso di accettare un maxi offerta da 100 milioni in due anni da parte dell’Al Ittihad. Inutile anche la riunione a Valdebebas con l’allenatore e il presidente, che speravano di far cambiare idea all’ultimo minuto all’attaccante. Molto difficile rifiutare un offerta del genere per un calciatore che si avvia per i 36 anni.

Il centravanti nato a Lione ritroverà Cr7 nel campionato arabo, che garantirà un finale di carriera oro a entrambi. Il Real Madrid si prepara dunque a una rivoluzione totale, soprattutto in attacco, dal momento che perderà anche Marco Asensio. Carlo Ancelotti vedrà rivoluzionato il suo reparto offensivo e spera che arrivino giocatori all’altezza.