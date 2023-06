Brahim Diaz, il Real verso una clamorosa decisione: conferma dalla Spagna

Il club spagnolo sta pensando a una strategia per il classe ’99: il ragazzo però ha un dubbio in merito al suo eventuale ritorno ai Blancos

A fine stagione saranno davvero tante le questioni sulle quali la dirigenza del Milan dovrà operare. Ci sono molti cambiamenti da effettuare e il mercato sarà importante, ma prima ancora c’è la situazione dei riscatti dei prestiti da affrontare.

I rossoneri hanno acquisito diversi calciatori a titolo temporaneo a fine anno Maldini a Massara dovranno prendere la decisione definitiva su tutti quanti. Alcuni elementi non hanno convinto a pieno e probabilmente non verranno sborsate le cifre per il riscatto. Non è però affatto la situazione di Brahim Diaz, che ormai rappresenta un punto di riferimento nella squadra di Stefano Pioli, e che la società tratterrebbe volentieri.

Il giocatore è da tre anni al Milan ma il prestito dal Real Madrid ora scade e stavolta il club dovrà riscattare il 24enne se vuole continuare a usufruire delle sue prestazioni. La cifra del riscatto supera i 20 milioni di euro, ma al momento non è quello il problema principale, bensì la volontà da parte del Real di riportarlo a casa, visto che il club di Florentino Perez crede molto nelle sue qualità.

Diaz può rimpiazzare Asensio al Real, ma vuole giocare

Prima non c’era posto per lui nel Real, nonostante l’allora tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane, ne elogiava le qualità e la personalità già quando aveva 18 anni, spiegando che non si faceva problemi a tentare sempre il dribbling.

Il tecnico francese gli consigliò di andare a giocare in prestito al Milan per avere più continuità e acquisire la giusta esperienza. La sua esperienza lo spagnolo lo ha fatta perché ha collezionato ben 123 presenze con la maglia rossonera. Come spiega il quotidiano spagnolo Eldebate.com, il classe ’99 andrebbe a rimpiazzare la partenza di Marco Asensio, il cui contratto scade il 30 giugno.

Il Real fa sul serio e per la prossima estate prepara la rivoluzione. Molti dei giocatori chiave della squadra di Carlo Ancelotti sono ormai avanti con gli anni c’è bisogno di linfa nuovo in mezzo al campo. Oltre al difensore Fran Garcia e al centrocampista Jude Bellingham, Brahim Diaz è un altro che può velocizzare questo percorso di ringiovanimento. Il trequartista però ha dubbi sul fatto che potrebbe trovare spazio in una squadra piena di campioni, visto anche che al momento il Real gioca con il 4-3-3 e senza trequartista.