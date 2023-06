E’ sempre Milan-Inter: colpo da 40 milioni

L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. I due club cugini sono interessati allo stesso giocatore. Potenziale colpo da 40 milioni

In vista della prossima stagione il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzare con qualità ogni reparto a disposizione di Stefano Pioli. La stagione in corso ha dimostrato che il Diavolo non ha potuto contare su delle seconde linee di livello. E se si vorrà competere su più fronti, come dichiarato dallo stesso Pioli, servirà l’arrivo di giocatori forti. Maldini e Massara si sono già messi al lavoro in tal senso.

Il duo dirigenziale ha già mosso passi concreti per i primi due acquisti dell’estate, concentrando gran parte dell’attenzione sul reparto di centrocampo, quindi mediana e trequarti. Attualmente, sono caldissimi i nomi di Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek. Il primo rappresenta un affare praticamente concluso. E’ infatti atteso la prossima settimana a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Un colpaccio a parametro zero se tutto andrà come deve andare.

Quanto al secondo, il centrocampista inglese, la trattativa col Chelsea è caldissima. Mancano da limare alcuni dettagli, ma il giocatore ha dato l’ok al suo trasferimento in rossonero. Il Milan sta cercando di trovare il giusto compresso coi blues sul prezzo d’acquisto, qualcosina in meno ai 20 milioni; e anche con Loftus-Cheek sull’ingaggio che verrebbe a percepire. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara non mollano un altro centrocampista, potenziale acquisto dell’estate. C’è anche l’Inter su di lui.

Calciomercato, derby infuocato per il profilo italiano

Come riporta la rosea in edicola oggi, Inter e Milan seguono con particolare interesse la situazione di Davide Frattesi, centrocampista in forza al Sassuolo. Il classe 1999 sembra assolutamente pronto per una big. Parlano le sue prestazioni e i suoi numeri stagionali. Ha assunto una maturità tale che gli ha permesso di gestire interamente gli equilibri del centrocampo neroverde, vantando anche delle capacità di inserimento notevoli. Il Sassuolo è pronto alla cessione, ma molto, molto, onerosa.

L’Inter sta pensando fortemente a Frattesi in caso di addio di Marcelo Brozovic, spiega la Gazzetta. E sa bene che nell’intento dovrà sfidare Milan e Juventus. I rossoneri, però, sottolinea ancora la rosea, punterebbero il centrocampista italiano in alternativa a Ruben Loftus-Cheek, dunque se l’affare col Chelsea non dovesse andare a buon fine. Ad ogni modo, l’ostacolo principale, per le tre big interessate a Frattesi rimane il Sassuolo, pronto a chiedere ben 40 milioni di euro.

Il club neroverde è sempre stata bottega carissima, ma potrebbe rischiare ancora una volta di lasciare insoddisfatti i suoi giocatori, tarpandogli le ali. Un pò come accade da anni a Domenico Berardi, un profilo che avrebbe nettamente meritato un palcoscenico più importante, bloccato però dalle assurde pretese economiche del Sassuolo. Ad oggi, sembra che né Milan, né Inter né Juventus possono permettersi di spendere 40 milioni per Davide Frattesi. Ma magari potrà essere il giusto compromesso.