Milan, Brahim Diaz torna al Real Madrid: nessun dubbio in Spagna

I quotidiani iberici danno per certo il rientro ai Blancos del ventiquattrenne e i rossoneri dovranno di fatto rassegnarsi a perderlo

Ormai la paura dei tifosi milanisti si sta trasformando in rassegnazione. Il Milan è destinato a perdere Brahim Diaz in estate perché il Real Madrid si è messo in testa di riaccoglierlo al Santiago Bernabéu per renderlo protagonista con la loro casacca.

A convincere definitivamente il club di Florentino Perez è stata l’ultima stagione molto positiva del trequartista spagnolo, che con i rossoneri ha centrato la semifinale di Champions, rendendosi anche protagonista nei match degli ottavi e dei quarti contro il Tottenham e il Napoli. Il Milan, che due anni fa aveva esteso il prestito, stavolta non ha più potere di decidere il suo futuro, che a questo punto sembra essere proprio al Real.

E’ davvero un peccato perché il 24enne si era guadagnato la fiducia di Stefano Pioli ed era diventato un punto fisso nel suo 4-2-3-1, con la sua imprevedibilità sulla trequarti e la sua velocità. Anche i tifosi lo considerano ormai un beniamino dopo che ha vestito la maglia del Diavolo in ben 123 occasioni. Le Merengues però, che lo avevano accolto a 18 anni prelevandolo dal Manchester City, lo rivogliono portare a casa per la loro rivoluzione estiva.

In Spagna già si valuta il possibile ruolo con Ancelotti

Nelle idee dei Blancos c’è infatti quella di sostituire il partente Marco Asensio proprio con il classe ’99, che tanto piace a Carlo Ancelotti, il quale è assolutamente favorevole al suo ritorno ed è pronto a garantirgli uno spazio da protagonista.

La conferma in merito arriva proprio dalla Spagna. In particolare Relevo.com spiega che il giocatore vestirà la maglia del Real Madrid e che le parti sono anche a colloquio per estendere l’attuale contratto, che scade nel 2025. Il quotidiano spagnolo già ipotizza i diversi modi in cui Ancelotti potrebbe impiegare il fantasista, visto che nel 4-3-3 andrebbe reinventato un po’.

C’è la possibilità che Brahim Diaz rappresenti un’alternativa a Vinicius e Rodrygo in attacco, ma anche che possa giocarsi le su chance da mezzala offensiva per garantire maggior apporto all’attacco in determinate partite. Insomma, in Spagna già danno per certo il ritorno di Diaz al Real Madrid e il Milan non potrà farci molto. Ecco perché Maldini e Massara si sono già cautelati con l’arrivo di Kamada dall’Eintracht Francoforte.