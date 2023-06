Milan, colpo dalla Fiorentina: accordo trovato

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi: uno potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Ecco le ultime news provenienti direttamente dal Brasile

Il Milan e la Fiorentina, grazie agli ottimi rapporti tra i presidenti Paolo Scaroni e Rocco Commisso, avrebbero raggiunto un accordo verbale per l’acquisto dell’attaccante.

Secondo quanto svelato da GOAL, in Brasile, il Diavolo avrebbe strappato ai Viola una sorta di diritto di prelazione per Arthur Cabral: l’intesa, che prevede che i rossoneri vengano consultati in caso di proposta formale da parte di un altro club, sarebbe stata trovata nello scorso mese di gennaio.

Al momento, come sottolinea il portale, però, non è stata ancora presentata alcuna offerta e il giocatore non appare intenzionato a lasciare Firenze nella prossima sessione di calciomercato.

Ricordiamo che Cabral è sbarcato in Italia nel gennaio 2022, siglando un contratto fino al 30 giugno 2026. Contratto che presenta una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Hanno mostrato interesse per l’attaccante, non solo il Milan, ma anche Atletico Madrid, Newcastle e Udinese. In stagione, Cabral ha disputato 46 partite con la maglia della Fiorentina, superando quota 2400 minuti giocati, e ha segnato 16 gol, di cui 7 in Serie A.

Milan, la lunga lista degli attaccanti

Cabral è solo l’ultimo nome di una lunga lista di attaccanti accostati al Milan in quest’ultimo periodo. I rossoneri sono alla ricerca di almeno un centravanti che possa fare la differenza, garantendo la doppia cifra.

Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Openda. L’attaccante belga ha realizzato venti gol con la maglia del Lens e ha una valutazione sui 35 milioni di euro. Piacciono tanto anche i suoi colleghi della Ligue 1, Wahi e Balogun. Lasciando la Francia, attenzione agli esperti Arnautovic e Morata: l’austriaco può lasciare il Bologna per 3-5 milioni di euro. Costa molto di più lo spagnolo, per il quale l’Atletico Madrid chiede sui 20 milioni. Non è da escludere, infine, che ci sia un ritorno di fiamma per Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham con la formula del prestito.