Milan, niente ritorno in rossonero: il difensore rinnova

Si esauriscono le speranze di rivedere il giocatore con la maglia del Diavolo: ha firmato con il suo club fino al 2028

Siamo alle battute finali della stagione e per molti club è già tempo di pensare alla prossima. I primi impegni in agenda riguardano i rinnovi di contratto per blindare i calciatori che si intende far rimanere in rosa.

Uno di questi potrebbe non far sorridere il Milan, che teneva d’occhio un profilo in ottica futura. Il Diavolo in estate dovrà rinforzarsi più di un ruolo e tra questi c’è anche quello degli esterni di difesa. I titolari sono senza dubbio Davide Calabria e Theo Hernandez, ma dietro di loro c’è molta incertezza e Paolo Maldini e Ricky Massara stanno pensando di intervenire sul mercato per dare a Pioli delle alternative di livello.

Tra le opzioni di cui si è parlato nelle scorse settimane c’era anche quella di un ritorno. Anche dall’estero era rimbalzata la voce dei rossoneri intenzionati a riportare a Milanello Diogo Dalot. Il portoghese aveva già militato nelle fila del Diavolo nella stagione 2020-21, facendo molto bene e lasciando un bel ricordo. Il ragazzo era però in prestito e la società aveva deciso di non riscattarlo perché le cifre erano troppo alte.

Dalot rinnova fino al 2028 con il Manchester United

Il laterale era stato accostato nuovamente al Diavolo qualche giorno fa, con i rossoneri messi in lista tra le squadre interessate a lui. Tuttavia, non ci sarà niente da fare per un ipotetico ritorno perché Dalot ha rinnovato con i Red Devils fino al 2028.

Nell’accordo è inserita anche l’opzione per un ulteriore anno. Non c’era solo il Milan sulle sue tracce ultimamente perché il 24enne era accostato anche al Barcellona e al Real Madrid. Per la definizione dell’operazione ha avuto un ruolo decisivo la forte volontà dello United. Dalot ha felicità anche sui social per il prolungamento e ha anche commentato: “Giocare per il Manchester United è uno degli onori più alti che si possano avere nel calcio. Sono cresciuto tantissimo e la mia passione per questo club è sempre aumentata dal giorno in cui sono entrato a farne parte”.

Anche il club inglese si è detto molto soddisfatto per il prolungamento del terzino, come dimostrano le parole del direttore sportivo John Murtough: “Diogo è un eccellente difensore, con una grande combinazione di ritmo, forza e versatilità. La sua etica del lavoro e professionalità sono eccezionali. Ha mentalità forte e grande professionalità e siamo lieti che rimarrà un membro importante della squadra per i prossimi anni”.