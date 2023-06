ML – Milan, ripresa degli allenamento: le ultime su Ibrahimovic

Le ultime da Milanello in vista di Milan-Hellas Verona. La redazione di MilanLive.it ha raccolta tutte le novità dal centro sportivo rossonero

Domenica sera, il Milan è chiamato a tornare in campo a San Siro per disputare l’ultima gara di campionato, quella che di fatto chiude ufficialmente la stagione rossonera. A far da rivale ci sarà l’Hellas Verona, che affronterà la gara col massimo della determinazione e delle motivazioni. I veneti, infatti, sono alla disperata caccia dei tre punti finali per scongiurare la retrocessione in Serie B. Attualmente sono a pari punti con lo Spezia, quindi l’ultima giornata sarà decisiva a decretare la salva e la retrocessa.

Sarà dunque una partita da affrontare con enorme concentrazione. Il Milan non vuole affatto regalare nulla, anzi, dimostrare sul campo quanto è meritata la qualificazione alla prossima Champions League nonostante la penalizzazione dei 10 punti alla Juventus. E poi c’è il grande obiettivo di raggiungere il punteggio pieno dei 70 punti in classifica. Si prospetta dunque una gara combattuta e delicata, con il Milan chiamato a concludere al meglio la sua altalenante stagione di Serie A.

I giocatori e Stefano Pioli si sono concessi ben tre giorni di riposo dopo la vittoria contro la Juventus. Hanno dunque cominciato oggi a lavorare alla partita contro l’Hellas Verona. C’è una grande speranza per la gara in questione: che Zlatan Ibrahimovic possa giocare gli ultimi minuti a San Siro per salutare la grande tifoseria da sempre innamorata di lui.

Milan, le ultime su Ibrahimovic

Come appreso da MilanLive.it, stamattina a Milanello tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo, anche Ante Rebić, assente dalla lista dei convocati per il match contro la Juventus. Soltanto due rossoneri non si sono allenati coi compagni. Chiaramente Ismael Bennacer, ai box per un lunghissimo periodo (cinque mesi circa) dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio; e Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha svolto oggi un lavoro personalizzato.

Non ha ancora smaltito completamente il problema al polpaccio rimediato a fine aprile. E a tre giorni dalla gara casalinga contro l’Hellas, appare davvero complicato il suo recupero. Sarà decisiva la giornata di domani. Se Ibra non dovesse farcela, potrà comunque salutare San Siro, ma in altre vesti. Il suo cammino al Milan sembra ormai terminato. Non si è più sentito parlare di rinnovo, complici le sue continue ricadute fisiche. A 41 anni, è forse arrivato il momento per lui di arrendersi alle leggi del tempo. Ma rimarrà per sempre una leggenda per il calcio mondiale, e in particolare per il popolo rossonero.

Non dimentichiamo che dal suo ritorno al Milan tre anni fa, ha avuto inizio la rinascita del Diavolo.