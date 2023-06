Mourinho shock: è una furia (VIDEO)

Clamoroso quanto accaduto al termine di Siviglia-Roma nei parcheggi dello stadio ungherese. José Mourinho è stato una totale furia contro l’arbitro

Siviglia-Roma è stata una finale di Europa League davvero combattuta. A dimostrarlo è la sua durata complessiva, traducibile in 140 minuti. La partita più lunga di sempre in pratica, spezzettata in due tempi regolamentari e due tempi supplementari. Sono serviti i rigori per decretare la vincitrice del trofeo europeo. Alla fine, per la settima volta in diciott’anni, è stato il Siviglia ad alzare la coppa al cielo.

Ma come si può comprendere dalla durata della gara, non sono mancati episodi controversi seguiti da enormi polemiche. Nell’occhio del ciclone è finito l’arbitraggio di Taylor, il fischietto inglese accusato di aver diretto la gara a favore degli spagnoli guidati da Mendilibar. Nello specifico, a suscitare maggiori polemiche sono stati due episodi. Il primo, presunto calcio di rigore a favore dei giallorossi non fischiato; il secondo, un fallo di Lamela non sanzionato con l’ammonizione, che avrebbe decretato l’espulsione per doppio giallo del calciatore argentino.

Nonostante la gara sia stata pressoché comandata dal Siviglia, questi due episodi arbitrali avrebbero potuto chiaramente indirizzare il risultato verso un altro esito, magari a favore dei giallorossi. Al termine della finale, sono state grandi le polemiche, così come la rabbia di José Mourinho, tecnico della Roma.

Mourinho, una furia nel parcheggio: “Sei una f*****a disgrazia”

José Mourinho ha espresso tutta la sua rabbia al termine di Siviglia-Roma ai microfoni dei giornalisti, attaccando duramente la conduzione dell’arbitro Taylor. Il tecnico ha addirittura dichiarato che il fischietto in campo sembrava spagnolo, tutt’altro che imparziale dunque. “Prendere un arbitraggio così è veramente dura. Pellegrini è caduto in area, giallo, Ocampos ha fatto un casino in area, l’arbitro voleva dare rigore, il Var non ha voluto, Lamela doveva avere il secondo giallo, ma non parliamo delle grandi decisioni. Puoi perdere partite, ma non puoi perdere la dignità” ha detto Mourinho nel post-partita.

Ma il peggio è accaduto dopo, quando nel parcheggio dello stadio ungherese l’allenatore portoghese si è scagliato verbalmente contro l’arbitro Taylor. Dal video che vi mostriamo sotto, girato da Sportitalia, si vede un Mourinho infuriato contro l’arbitro, dove lo accusa di essere una “fottuta disgrazia”. A contenerlo è Rosetti, designatore UEFA, che cerca di evitare l’avvicinamento di Mourinho al fischietto inglese. Lo Special One conclude il suo intervento congratulandosi, in maniera assolutamente ironica, con l’arbitro Taylor.

Poi si allontana, ma la sua rabbia non placa di certo.