Tatarusanu, addio al Milan: lo vuole una squadra italiana

C’è una società in Italia che sta pensando di ingaggiare il 37enne, che si svincolerà dai rossoneri a fine stagioni

Come è ormai ben noto, a fine stagione ci saranno tanti addii in casa Milan. Sono diversi gli elementi della rosa di Stefano Pioli che a giugno lasceranno definitivamente Milanello. Tra questi c’è anche Ciprian Tatarusanu, il cui contratto scade alla fine del mese di giugno.

Il portiere romeno termina quindi la sua esperienza di tre anni al Milan, dove ha fatto da secondo prima a Gianluigi Donnarumma e poi a Mike Maignan. Soprattutto in questa stagione il 37enne è stato chiamato davvero spesso in causa perché l’estremo difensore francese ha fatto i conti con un infortunio fastidioso al polpaccio, con tanto di ricaduta e un percorso di recupero lento.

L’ex Fiorentina e Nantes ha dovuto quindi prendere il posto tra i pali in ben 22 occasioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Non sempre le cose sono andate nel migliore dei modi e in alcuni momenti il portiere è stato anche criticato, ma alla fine ha dato il suo contributo in un momento di difficoltà dei rossoneri, soprattutto nel post Mondiale, quando la squadra ha iniziato una lunga serie di risultati negativi.

Interesse del Cagliari per il portiere romeno

Ad ogni modo, a fine stagione il classe ’86 lascerà il Diavolo e la società si è mossa da tempo per ingaggiare il sostituto, che come tutti ormai sanno è Marco Sportiello. Anche il portiere si libererà a zero dall’Atalanta e sarà il nuovo numero 12 del Milan.

Per quanto riguarda Tatarusanu, invece il futuro è tutto da scrivere. Da luglio sarà un giocatore svincolato e quindi libero di poter firmare per qualsiasi club. Intanto c’è già chi ha mostrato interesse per lui e si tratta proprio di un club italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, a mostrare interesse per il portiere è stato il Cagliari. L’esperto di mercato fa quindi il nome dei sardi come pretendenti al giocatore da free agent.

I rossoblù, guidati da Claudio Ranieri, non sanno ancora se l’anno prossimo giocheranno in Serie A o se rimarranno in B. All’andata della semifinale dei playoff hanno battuto il Parma in rimonta 3-2, ma la strada è ancora lunga. Al momento il portiere del Cagliari è il 27enne Boris Radunovic ed è probabile che, in casa di promozione, la società voglia affiancargli uno di esperienza. Da questo punto di vista il profilo di Tatarusanu è l’ideale.