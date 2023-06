Marco Asensio, offerta irrinunciabile: futuro segnato

Marcos Asensio ha deciso il suo futuro: pare che il PSG abbia superato la concorrenza internazionale e convinto così lo spagnolo.

Negli scorsi giorni dalla Spagna è spuntata una notizia di calciomercato che ha messo in allerta moltissimi club e tifosi. Ovvero la fine del rapporto contrattuale tra il Real Madrid ed un suo gioiello.

Marcos Asensio, esterno d’attacco e fantasista classe ’96, ha deciso di lasciare il Real a costo zero. Scadenza di contratto imminente per il calciatore iberico e nessun accordo trovato per rinnovare.

Asensio ha scelto di provare una nuova esperienza, lasciando Madrid dopo alcune stagioni in cui è stato utilizzato solo come comprimario o riserva di lusso. L’ex talento del Maiorca si è automaticamente messo sul mercato dei parametri zero, attirando l’attenzione di numerosi club europei.

Stipendio super per Asensio: altra stella al Parco dei Principi

Il Milan è sulle tracce di Asensio da tempo. Paolo Maldini, che ha un filo diretto con il Real Madrid, si era interessato a questo fantasista di grande qualità tecnica già negli anni passati, senza però riuscire ad avvicinarlo concretamente.

L’ipotesi di ingaggiarlo a costo zero in estate poteva essere una ghiotta occasione. Ma a rompere ogni schema in tal senso c’ha pensata una super potenza internazionale: il PSG si è inserito prepotentemente su Asensio, trovando persino l’accordo lampo con il calciatore spagnolo per ingaggiarlo dal 1 luglio prossimo.

Secondo The Athlethic, Asensio ha detto sì alla maxi-offerta del PSG. Pare che i parigini abbiano messo sul piatto un contratto da 10 milioni annui, bonus compresi. Una cifra pazzesca per il maiorchino, che invece aveva ricevuto dal Real una contro-offerta da 4 milioni netti per rinnovare il suo contratto in scadenza.

Difficile, anzi impossibile, raggiungere i livelli della proposta economica del PSG, che dunque si assicurerà presto ufficialmente un altro grande talento. Asensio, che sa giocare come esterno d’attacco e come seconda punta, potrebbe diventare un titolare nell’attacco parigino, affiancando Mbappé e Neymar e soprattutto andando a sostituire (almeno numericamente) un certo Leo Messi, sicuro di lasciare la capitale francese.

Classe 1996, cresciuto nel Maiorca e passato dall’Espanyol, Marcos Asensio gioca dal 2016 con la maglia del Real Madrid. Il Milan lo ha seguito negli ultimi dodici mesi con costanza, ma senza riuscire a formulare un’offerta concreta per portarlo in Serie A. Nello schema di mister Pioli sarebbe potuto diventare l’esterno destro titolare in attacco.