Calciomercato Milan, l’attaccante arriva dal Sud America: costa 15 milioni

Il Milan potrebbe pescare un attaccante dal mercato sudamericano: ci sono contatti in corso per un giovane talento.

Nella prossima estate dovremmo vedere nuovi centravanti a Milanello. Salvo sorprese, sia Divock Origi sia Zlatan Ibrahimovic se ne andranno e la dirigenza dovrà sostituirli. L’unico che resterà è Olivier Giroud, che ha rinnovato ed è considerato ancora un elemento importante della squadra.

Il piano dei Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di prendere un attaccante che possa essere titolare e una terza scelta affidabile. Per quest’ultimo ruolo un’idea concreta è Marko Arnautovic, 34enne pronto a lasciare Bologna per rimettersi alla prova in un club importante. Quando era molto giovane ebbe un’occasione all’Inter e non la sfruttò. Ora è più maturo e accetterebbe un ritorno a Milano, anche se sull’altra sponda del Naviglio.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dall’Argentina? Contatti in corso

La dirigenza rossonera è molto attenta anche ai giovani, come sempre. Ci sono diversi profili della Ligue 1 che sono finiti nel mirino. Si va dal costoso Jonathan David del Lille a Folarin Balogun del Reims (ma di proprietà dell’Arsenal), passando anche per Elye Wahi del Montpellier e Lois Openda del Lens.

Ma il Milan guarda anche in Sud America e tra i nomi che interessano c’è Lucas Beltran, 22enne che milita nel River Plate. Ha sia il passaporto argentino che quello italiano, quindi non ci sarebbero problemi in termini di slot per extracomunitari. In questa stagione ha messo insieme finora 9 gol e 1 assist in 22 presenze tra Superliga, Coppa d’Argentina e Coppa Libertadores.

Beltran ha un contratto fino a dicembre 2025 e una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro. Nelle scorse settimane Jorge Pablo Brito, presidente del River Plate, ha avuto un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara. Si è parlato dell’attaccante e anche del compagno di squadra Claudio Echeverri, 17enne fantasista.

I Millonarios sono pronti a vendere e, stando a quanto spiegato da Tuttosport, possono accontentarsi di 15 milioni per la cessione di Beltran. I contatti tra le parti sono in corso, vedremo se sarà proprio il 22enne nato a Cordoba ad arricchire l’attacco della squadra allenata da Stefano Pioli.