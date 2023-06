Ibra senza pace: è davvero finita

Lo svedese non lo accetterà facilmente ma la sua esperienza in rossonero sembra proprio finita: anche col Verona sarà out

Neanche i migliori possono fare nulla contro il tempo e la sua crudeltà. Zlatan Ibrahimovic aveva lavorato sodo dopo l’intervento, durante la prima fase della stagione, con la speranza di ristabilirsi per la seconda parte di campionato e di poter dare il suo apporto.

Non è andata così. L’attaccante rossonero non è riuscito ad aiutare i compagni con le sue prestazioni a causa dei successivi infortuni muscolari, che lo hanno tenuto fuori anche per tutta la seconda parte di stagione. L’unica soddisfazione che è riuscito a togliersi lo svedese è stata a Udine con il gol dal dischetto che gli è valso il record di giocatore più anziano a segnare un gol in Serie A. Una magra consolazione per uno come lui.

La lesione al gemello mediale del polpaccio destro nel riscaldamento della gara contro il Lecce è stata l’ultima problematica di un anno davvero complicato per il classe ’82. C’erano delle speranze di rivederlo in campo per l’ultima di campionato contro il Verona domenica sera, ma le ultime notizie da questo punto di vista non sono positive. Probabilmente, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ibra non sarà del match, ma il club sta pensando comunque a un momento da dedicargli.

Lo svedese non sarà in campo neanche per l’ultima

Tanto dipende dalla volontà di Zlatan, ma la sensazione è che per il 41enne si davvero il momento dell’addio al Milan. Lo sottolinea anche Tuttosport, che spiega come la cosa che bruci sia soprattutto il fatto di non poterlo fare da protagonista in campo.

Dopo cinque anni e mezzo in rossonero, considerando le due esperienza, Ibrahimovic saluterà Milanello una volta per tutte. C’è ancora da capire se saluterà anche il calcio o se deciderà di continuare ancora un anno altrove. Nelle scorse settimane si era vociferato qualcosa in merito a un suo probabile approdo al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma è ancora presto per parlare di questa ipotesi.

Peccato perché l’ultima stagione al Milan di Zlatan è stata piena di malanni e di sfortuna, ma questo non cambia il contributo che questa leggenda ha dato al club, sia dal 2010 al 2012 che dal suo ritorno, con la conquista dello scudetto. Vedremo il saluto che gli riserverà San Siro domenica, ma non ci sono dubbi che sarà molto caloroso.