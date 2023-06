Milan da record: i rossoneri chiudono in bellezza

La stagione del Milan si appresta ad andare in archivio con la partita contro il Verona, in programma domenica sera a San Siro, alle ore 21.00

Il gol di Olivier Giroud contro la Juventus, ha permesso al Milan di strappare il pass per la prossima Champions League. Sono stati giorni sereni quelli che stanno portando al match di domenica, con cui andrà in archivio la stagione. Tonali e compagni hanno usufruito di tre giorni di libertà e solo ieri sono tornati ad allenarsi sui campi di Milanello. Il clima è chiaramente sereno e si ha voglia di chiudere in bellezza, magari guadagnando una posizione in classifica.

Si vuole chiudere al meglio soprattutto per rendere felici gli oltre 70mila spettatori che sono attesi a San Siro. Quella di domenica sarà, considerando tutte le competizioni, la 26esima partita casalinga stagionale per la squadra di Stefano Pioli, con una media di oltre 71500 appassionati cuori rossoneri a riempire gli spalti per ciascuna delle gare interne del Milan.

Sono davvero numeri da record per un Milan che ha potuto contare sempre sull’apporto, sulla passione, sull’amore del proprio pubblico. Pubblico ha fatto registrare numeri importanti anche a Casa Milan, visti gli oltre 85mila ingressi al Museo Mondo Milan, con i weekend e i matchday come giorni di maggior affluenza.

Milan, vicinanza all’Emilia-Romagna

In occasione di Milan-Verona, a testimonianza dell’attenzione che da sempre rivolge alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo, il club rossonero dimostrerà la propria vicinanza alla popolazione dell’Emilia-Romagna, colpita dalla recente alluvione.

Il club rossonero ha così deciso di destinare alcuni ingressi gratuiti per assistere dal vivo alla partita a tifosi e tifose del Milan Club Faenza.