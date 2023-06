L’addio di Brahim è un assist per Leao: la novità per il prossimo anno

Oggi è il grande giorno della firma di Rafael Leao con il Milan, il rinnovo tanto atteso che finalmente verrà messo nero su bianco.

Non solo la Festa della Repubblica. I tifosi del Milan ricorderanno questo 2 giugno come il Rafa Leao-day. Ovvero il giorno in cui il club rossonero è riuscito finalmente a trionfare in una delle vicende più intricate interne al club.

In serata è prevista l’ufficialità sulla firma di Leao, che dunque finalmente rinnoverà il suo contratto a lungo termine con il Milan. Si parla di accordo fino al giugno 2028, allontanando la scadenza attuale prevista tra un solo anno.

Il Milan esce vincitore dalla telenovela più chiacchierata e discussa all’interno del club. Mesi e mesi di dialoghi, incontri, trattative e anche di rumors giornalistici più o meno veritieri. La sterzata è giunta anche grazie alla risoluzione del contenzioso con lo Sporting Lisbona, per quel vecchio trasferimento irregolare di Leao ai tempi del Lille.

Leao prenota la maglia numero 10 di Brahim

Oggi la Gazzetta dello Sport, in attesa di arrivare all’annuncio ufficiale del rinnovo di Leao, ha parlato ancora più approfonditamente dell’accordo che verrà raggiunto in serata tra il Milan e l’entourage dell’attaccante portoghese.

Come detto il suo nuovo contratto sarà quinquennale, con scadenza a giugno 2028. Di base Leao andrà a percepire 5 milioni netti più bonus. Una clausola variabile quella relativa ai premi, che dovrebbero maturare ed aumentare di mese in mese, così da far crescere gli emolumenti complessivi dell’attaccante.

Nella prossima stagione infatti Rafa Leao arriverà a guadagnare più di 7 milioni di euro, bonus compresi. Mentre negli anni successivi si attesterà intorno ai 6,5 milioni complessivi. Uno stipendio ricco per il classe ’99 del Milan, visto che attualmente il suo ingaggio è fermo a 1,4 milioni di euro, numeri da calciatore non protagonista.

Inoltre va ricordato come la clausola rescissoria presente sul contratto di Leao verrà alzata fino a 175 milioni di euro. Ma questa sarà esercitabile solo nel primo mese di calciomercato, ovvero a luglio prossimo. Dopo di che il Milan si terrà totalmente stretto il cartellino di Leao, visto che ad agosto prenderà il via la stagione calcistica 2023-2024.

Spunta infine una curiosità sulla maglia di Leao. Il portoghese, da quando è sbarcato a Milanello, ha sempre indossato la maglia numero 17, che gli ha decisamente portato bene. Ma la Gazzetta è sicura che Leao abbia già prenotato la storica numero 10, quella che attualmente appartiene a Brahim Diaz. In caso di addio, tutt’altro che impossibile, dello spagnolo, sarà il gioiello milanista ad indossarla.