Milan, sorpresa contro il Verona: la probabile formazione spiazza i tifosi

Il Milan si appresta a sfidare il Verona con una formazione tutt’altro che rinunciataria. Pioli onorerà fino all’ultimo il campionato.

Difficile pensare che il Milan abbia qualcosa da dire nell’ultima giornata di campionato di Serie A. La stagione rossonera si può dire effettivamente conclusa dopo la vittoria dello scorso weekend sul campo della Juventus.

L’obiettivo Champions League è praticamente certo e matematico. L’unica cosa che può cambiare, e far piacere anche ai tifosi rossoneri, è giungere sopra o sotto i rivali dell’Inter. Infatti il Milan è a -2 dai nerazzurri, che in caso di sconfitta all’ultima sul campo del Torino potrebbero dunque essere scavalcati.

La sfida con l’Hellas Verona a San Siro di domenica sera ha il sapore della passerella per il Milan, che saluterà il pubblico sempre presente dopo un’annata lunga, complicata, ma che ha portato anche diverse soddisfazioni. Come il cammino europeo siano alle semifinali Champions da non sottovalutare.

Milan, la probabile formazione anti-Verona

L’ultima di campionato sarà dunque molto più importante per il Verona di Zaffaroni, alla caccia di punti salvezza. Il Milan però, come scritto stamattina anche dalla Gazzetta dello Sport, ha ancora un obiettivo: provare fino alla fine a chiudere al terzo posto in classifica davanti all’Inter.

Pioli infatti è pronto a schierare ancora i titolarissimi per salutare il pubblico amico. Chi si aspettava l’utilizzo di alcune riserve, che hanno avuto meno spazio durante la stagione, resterà deluso. Probabilmente il Milan si schiererà con una formazione identica a quella vista domenica scorsa contro la Juventus.

L’ultima variabile poteva essere l’utilizzo di Zlatan Ibrahimovic, anche per salutare il suo pubblico in vista di un futuro incerto. Ma Ibra è ancora ai box e non sarà disponibile per l’ultima gara.

Dunque Maignan tra i pali, difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic, mentre ad agire sulla trequarti ci saranno Messias, Brahim Diaz e Rafa Leao, che potrà così celebrare l’ormai sicuro rinnovo contrattuale. Giroud comanderà l’attacco con l’intento di migliorare ulteriormente il bottino di 12 reti stagionali.

Come detto, il Verona non potrà contare su un Milan dunque più morbido ed imbottito di seconde linee. La situazione della squadra veneta è comunque molto delicata: al momento è a pari punti con lo Spezia (impegnato contro al Roma), a quota 31 punti. In caso di arrivo allo stesso punteggio, scatterà un drammatico e clamoroso spareggio salvezza.