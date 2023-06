Milan, nuovo difensore dal Lens: contatti avviati, prezzo alto

Il Milan sta pensando a un centrale difensivo che milita in Ligue 1: sono partiti i primi contatti, però la richiesta economica è elevata.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando di rinforzare anche la difesa per la prossima stagione. Nel mirino non c’è solo l’ingaggio di un nuovo vice Theo Hernandez, con Fodé Ballo-Touré destinato a lasciare Milanello. Può arrivare anche un centrale.

Da capire chi potrebbe essere ceduto. Un indiziato è Matteo Gabbia, che è ultimo nelle gerarchie e che potrebbe chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità. Da capire la situazione di Simon Kjaer, che con l’età che avanza ha diversi guai fisici e che non sembra avere più un rapporto idilliaco con Stefano Pioli. Da vedere anche la reazione della dirigenza nel caso in cui arrivasse un’offerta importante per Pierre Kalulu.

Calciomercato Milan, piace Kevin Danso: news dalla Francia

Secondo quanto rivelato da Footmercato.com, al Milan interessa molto Kevin Danso. Il 24enne austriaco è un perno della difesa del Lens, squadra rivelazione della Ligue 1 2022/2023. Ha giocato 39 partite su 40 e ha avuto un buonissimo rendimento. Adesso, non mancano le società importanti interessate a lui.

In Francia raccontano che il Milan lo ha visionato diverse volte e che è anche in vantaggio, essendoci stato un primo contatto tra le parti. Il problema è il prezzo, visto che il Lens non ha bisogno di vendere e valuta il suo gioiello tra i 25 e i 30 milioni di euro. Difficile che i rossoneri decidano di spendere tale cifra per il giocatore, gradito molto anche alla Fiorentina. Per i club viole l’operazione è ancora più complicata.

Danso si è formato calcisticamente in Inghilterra tra Reading e MK Dons, poi nel 2014 si è trasferito in Germania all’Augsburg. Nel 2019 il prestito al Southampton, nel 2020 al Dusseldorf e nell’estate 2021 il trasferimento al Lens per 5,5 milioni. Un ottimo investimento, viste le prestazioni del difensore. Oggi il suo valore è molto superiore a quello pagato due anni fa.

Il Milan lo ha seguito e ha iniziato a chiedere informazioni. L’affare ci appare poco probabile a causa del prezzo fissato dal club francese, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.