Rivoluzione Chelsea, 15 addii: le occasioni per il Milan

Il Milan può approfittare della rivoluzione in casa Chelsea: la ricca squadra inglese vuole mandar via ben 15 elementi della rosa.

Forse è stata la delusione più grande di tutto il calcio europeo. Il Chelsea ha chiuso la stagione 2022-2023 con un bottino davvero misero, con il dodicesimo posto in Premier League.

Nonostante gli investimenti della proprietà guidata da Todd Boehly siano stati incredibilmente elevati, i risultati del campo hanno deluso tutti. E pensare che tra sessione estiva ed invernale di mercato il Chelsea ha speso la bellezza di 611 milioni di euro. Cifre impressionanti ma fruttati meno di zero.

La gestione finanziaria e sportiva del Chelsea è dunque sembrata fallimentare. Il 2023-2024 ripartirà dall’arrivo di Mauricio Pochettino in panchina, ma soprattutto da una vera e propria rivoluzione interna alla rosa. Secondo il Daily Mail, saranno ben 15 i calciatori attualmente in forza ai Blues che lasceranno Londra, dando così via ad un esodo senza precedenti.

Non solo Loftus-Cheek: quante occasioni in arrivo dal Chelsea

Calciatori dai costi elevati ma deludenti in campo, prestiti giunti alla fine ed elementi considerati ormai degli esuberi. Il Chelsea si sbarazzerà di moltissimi elementi, alcuni dei quali potranno essere acquistati anche a prezzo di saldo.

Il Milan ad esempio ha già prenotato Ruben Loftus-Cheek, uno dei quindici calciatori della squadra inglese che sicuramente saranno messi sul mercato. Un centrocampista muscolare e dinamico che farebbe molto comodo alla formazione di Stefano Pioli. Ma non è l’unica occasione che i rossoneri possono valutare.

Anche un altro grande obiettivo del Milan del recente passato è dato in partenza. Si tratta di Hakim Ziyech, fantasista marocchino che i rossoneri hanno seguito a lungo lo scorso anno. Nonostante abbia avuto un maggiore minutaggio in tempi recenti, l’ex Ajax è al passo d’addio.

Ed ancora; in partenza c’è pure l’ex rossonero Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante che nel 2017 fu anche molto vicino dal tornare al Milan prima di trasferirsi in Inghilterra. Oppure altre vecchie conoscenze del calcio italiano come i vari Koulibaly, Kovacic, Chalobah e Zakaria, quest’ultimo di ritorno alla Juventus per fine prestito.

Concludono la lista dei probabili partenti altri elementi di spessore, ormai però a fine corsa al Chelsea. Il portiere Mendy, il capitano Azpilicueta, il fantasista Pulisic, il veterano Kanté in scadenza di contratto, i giovani Gallagher e Hudson-Odoi. Ma soprattutto Joao Felix, arrivato in prestito a gennaio dall’Atletico (per 11 milioni di euro) ma mai incisivo nelle sue prestazioni oltre manica.

Numerose chance dunque di mercato per il Milan e per altri club europei. Ma occhio alle contromosse della società guidata da Boehly, che per rinforzarsi è pronta ad assicurarsi diversi talenti internazionali. E Rafa Leao (ormai forte di rinnovo) resta uno dei possibili obiettivi.