Super Thiaw, ora è ufficiale: Maldini esulta

Paolo Maldini e Frederic Massara possono esultare: arriva il giusto premio che certifica il grande acquisto da parte del Milan.

Il calciomercato estivo del Milan è stato tanto criticato: nel mirino sono chiaramente finite le scelte di Charles De Ketelaere e Divock Origi. I due calciatori non sono riusciti a dare il loro apporto ad una squadra che aveva bisogno di gol, diversi da quelli di Rafael Leão e Olivier Giroud.

L’ex Liverpool sarebbe dovuto essere il co-titolare del francese, ma così non è stato con l’ex Chelsea, che di fatto, si è caricato tutto il peso dell’attacco. Il talento classe 2001, invece, avrebbe dovuto raccogliere, anche se con caratteristiche completamente diverse, l’eredità di Franck Kessie. Il calciomercato del Milan è stato così boccato anche l’acquisto di Aster Vranckx, mai preso in considerazione da Stefano Pioli, al pari di Yacine Adli.

L’unica nota positiva dell’ultima estate è stata sicuramente Malick Thiaw. Il difensore tedesco, sbarco a Milano per una cifra vicina ai sette milioni di euro, è stato scelto dopo che è naufragata la trattativa per Sven Botman.

L’inizio di stagione dell’ex Schalke 04 è stato davvero complicato: era ultimo nelle gerarchie Pioli, dietro anche a Matteo Gabbia. La svolta è arrivata quando il Milan è passato alla difesa, dopo la crisi senza fine di gennaio.

Thiaw ha iniziato a recitare un ruolo da protagonista, ma con il ritorno allo schieramento a quattro sembrava destinato a tornare in panchina. Le ultime prestazioni per nulla brillanti di Kjaer e Kalulu hanno, però, spinto Pioli a puntare sul giovane tedesco, che ha risposto presente, con ottime prove.

Crescita costante

Di fatto Thiaw è stato promosso a titolare al fianco di Fikayo Tomori. Paolo Maldini e Frederic Massara possono dunque sorridere per l’esplosione del 21enne di Düsseldorf.

Thiaw, prelevato per pochi milioni di euro, ora ne vale almeno 30, ma il suo prezzo è destinato a crescere. Il giocatore, infatti, sembra davvero avere grandi margini di miglioramento e ha tutto per diventare un top in difesa.

La sua crescita è seguita, chiaramente, con attenzione anche dalla Germania. Non è un caso che il calciatore sia stato convocato dalla Nazionale maggiore per i prossimi impegni contro Ucraina, Polonia e Colombia. Potrebbe così arrivare il suo esordio con i ‘grandi’.