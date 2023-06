Cabral al Milan, l’agente esce allo scoperto: “Ecco la verità”

Ultimamente si era vociferato di un accordo verbale tra il Milan e la Fiorentina per Cabral: l’agente del brasiliano a spiegato tutto.

Sarà un’estate avvincente per i tifosi del Milan, che osserveranno con trepidazione come si sviluppa il calciomercato e quali saranno i nuovi volti che indosseranno la maglia rossonera nella prossima stagione. L’ultima novità riguarda Cabral e la presunta trattativa fra i rossoneri e la Fiorentina.

Con la qualificazione alla prossima Champions League, tutti hanno grandi aspettative per il Milan. Dopo una stagione condita da buoni traguardi, i dirigenti di via Aldo Rossi sono determinati a portare avanti una strategia di mercato estiva che possa consolidare la squadra e renderla ancora più competitiva.

Una delle esigenze più impellenti per il Milan riguarda l’attacco. Attualmente, le vie offensive rossonere si basano principalmente sull’esperienza e la fame di goal di Olivier Giroud. Tuttavia, è evidente che il francese da solo non può reggere il peso di tutto il reparto. Pertanto, i dirigenti hanno deciso di riformulare la strategia e cercare nuovi centravanti per rinforzare l’attacco rossonero.

I dirigenti sono determinati a rinforzare l’attacco e portare nuovi giocatori di qualità per garantire una maggiore competitività nella Champions League. Indipendentemente dal futuro degli altri attaccanti della squadra, Maldini e Massara si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un sostituto degno di Giroud.

Calciomercato Milan, trattativa con la Fiorentina per Cabral? Ecco svelato tutto

Recentemente è stato accostato al Milan l’attaccante brasiliano della Fiorentina, Arthur Cabral. Le voci hanno iniziato a circolare e gli appassionati rossoneri si sono immediatamente interessati a questa possibile aggiunta alla squadra. Ge.globo.com ha intervistato di recente l’agente di Cabral, Luis Portela, che ha svelato il retroscena sull’affare col Milan.

Portela ha chiarito che tutti gli articoli che sostengono un accordo verbale tra Milan e Fiorentina per Cabral sono pura “speculazione”. Ha smentito categoricamente tali voci, sottolineando che il giocatore si concentrerà esclusivamente sulla finale di Conference League prima di affrontare qualsiasi discussione di mercato.

Sebbene l’interesse del Milan per Arthur Cabral possa essere reale, sembra che non ci sia ancora un accordo concreto tra le due squadre. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e il termine della stagione per comprendere appieno quale sarà la prossima mossa del Milan sul mercato.

Il mercato estivo sarà una fase cruciale per il Milan. Oltre all’attacco, ci sono altre posizioni che potrebbero essere oggetto di rinforzo. Sarà interessante vedere quali altri nomi emergeranno durante il calciomercato e quali saranno gli obiettivi prioritari del club rossonero.