Dal Bayern al Milan, può raggiungere l’amico Giroud: servono 20 milioni

Il francese aveva già espresso la volontà di raggiungere il Milan per giocare con Giroud, ma occhio all’ostacolo di un altro club di Serie A.

Il Milan ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Champions per la prossima stagione, un risultato che potrebbe influenzare il calciomercato estivo del club. I tifosi sono in fermento, ansiosi di scoprire quali nuovi giocatori vestiranno la maglia rossonera e come la squadra si rinforzerà per affrontare le sfide future. Ultima novità riguarda un connazionale di Giroud, che già avrebbe espresso la volontà di vestire rossonero.

Un primo tassello per il calciomercato milanista è rappresentato dal rinnovo del contratto di Rafael Leão. Il giocatore, il cui contratto scadeva a giugno 2024, ha trovato un accordo con il club e il suo entourage fino al 2028. Questo rinnovo rappresenta un segnale positivo per il Milan, dimostrando la volontà di trattenere giovani talenti e costruire una squadra solida per il futuro.

La dirigenza del Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Questo potrebbe significare un mercato in uscita con importanti cessioni, al fine di finanziare gli investimenti per nuovi acquisti.

Archiviato il rinnovo dell’esterno portoghese, i tifosi sono ora in attesa di scoprire quali saranno le mosse del club sul mercato e come verrà strutturata la nuova squadra. Ciò che incuriosisce di più sono i contatti tra il Milan e il Bayern Monaco, che la squadra del Diavolo potrebbe avviare presto per fare il torto all’Inter e strappargli via un obiettivo di mercato.

Calciomercato Milan, il francese torna di moda: operazione possibile

La francia pare sia la nazionale preferita dai dirigenti del Milan, che già può contare fermamente su alcuni pilastri della squadra come Giroud e Theo Hernandez. Un nuovo nome è accostato ai rossoneri, ma non si tratta di una novità dato che aveva già detto di voler vestire la stessa maglia di Olivier. Che sia questa l’occasione giusta per il Milan per portarsi a casa un nuovo gioiellino francese?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un’ultima novità riguarda il possibile interesse del Milan per Benjamin Pavard. Il giocatore aveva precedentemente espresso il desiderio di giocare al fianco del suo connazionale Olivier Giroud. Questa situazione potrebbe portare a un vero e proprio “derby di mercato” con l’Inter, che aveva già offerto 20 milioni di euro a gennaio.

Alcuni mesi fa, il giocatore era ancora imprescindibile per il tecnico della squadra bavarese. Le condizioni sembrano ora favorevoli, dato che il Bayern Monaco affronterà una ricostruzione totale della rosa.

Anche il Milan si prepara ad una rivoluzione totale, con la qualificazione in Champions League che aprirà nuove opportunità sul calciomercato estivo. Il rinnovo di Rafael Leão rappresenta un segnale positivo per il club, mentre l’interesse per Benjamin Pavard crea grande attesa tra i tifosi. Sarà interessante seguire gli sviluppi del mercato e scoprire quali altri acquisti e cessioni caratterizzeranno il futuro del Milan.