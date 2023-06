Francesco Camarda, incontro con Maldini a Casa Milan: piano definito, sarà il primo in Italia

Grandi progetti da parte del Milan per Francesco Camarda, la stellina delle giovanili rossonere che si è già contraddistinto per i tantissimi gol.

Il Milan storicamente è uno dei club calcistici italiani con il settore giovanile più prestigioso e ricco. Una vera e propria fucina di talenti italiani che sono spesso riusciti a giungere in prima squadra dopo aver svolto tutta la trafila e la gavetta.

Basti pensare che l’attuale capitano del Milan è Davide Calabria, terzino che per l’appunto è nato e cresciuto calcisticamente nelle fila rossonere, fino a diventare un perno dell’attuale squadra di Stefano Pioli.

Ma anche in futuro il Milan spera di poter far esplodere nel calcio che conta dei propri talenti, coltivati e coccolati all’interno di Milanello. Uno dei giovani maggiormente chiacchierati è sicuramente Francesco Camarda, il baby bomber del vivaio rossonero che a soli 15 anni è già divenuto una star del calcio giovanile.

Oltre 400 gol nel vivaio del Milan, un talento innato nel vedere la porta e nel bucare i portieri avversari. I numeri presentano le qualità di Camarda, che dunque appare un vero e proprio predestinato del calcio italiano.

Il Milan si coccola questo bomber classe 2008, che è talmente forte a livello realizzativo da puntare dritto verso il calcio che conta. Camarda attualmente gioca nella rosa Under 16, ma Paolo Maldini ha grandi progetti per questo talento assoluto e prezioso.

Come riferito dal cronista Luca Bendoni tramite un tweet, pare che lo stesso Maldini nella giornata di ieri abbia invitato Camarda nella sede di Casa Milan, assieme ovviamente ai suoi familiari (visto che il ragazzo è minorenne). L’intenzione era proprio quella di far conoscere al baby rossonero l’ambiente della sede ufficiale e parlare del suo futuro.

Italian starboy, Francesco Camarda has visited AC Milan HQ earlier today. Striker, 2008-born, has directly met Paolo Maldini, who explained him the project: AC Milan would like to involve him in the U19s starting from next season. He is still 15. 🤯🔴⚫️ #ACMilan #transfers pic.twitter.com/9AEfZWPzxv

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 2, 2023