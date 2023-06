Milan, le date dell’estate: tre amichevoli di lusso negli USA

Il Milan ha cominciato a programmare l’estate 2023 con alcuni appuntamenti molto importanti e di grande spessore internazionale.

Il campionato 2022-2023 è ormai in archivio. Il Milan affronterà domani sera il Verona solo per la gloria e per provare a trovare un positivo terzo posto finale in classifica superando i rivali dell’Inter.

I rossoneri possono già pensare al futuro, a programmare la prossima stagione e le mosse di mercato. Ma in attesa di decisioni in ambito tecnico-sportivo, dove Paolo Maldini e Ricky Massara sembrano già attivissimi, arrivano le prime novità sull’avvio della stagione che verrà.

I dirigenti stanno infatti programmando le date dell’estate 2023 del Milan; ovvero tra ritiro, amichevoli e preparazione in vista della prossima annata sportiva. Un passaggio chiave per permettere a Stefano Pioli di lavorare al meglio con il gruppo durante la lunga sosta estiva.

A luglio via al ritiro, poi la tournée negli USA

Il Milan non ha ancora ufficializzato la data di inizio del ritiro, ma dovrebbe tenersi almeno una settimana dopo quello dello scorso anno. Infatti nel 2022, vista la partenza anticipata della stagione, Pioli diede appuntamento ai suoi calciatori per il 4 luglio. Quest’anno si presuppone che ci si ritroverà, per visite mediche e primi allenamenti, intorno al 9-10 luglio prossimi.

Verranno certamente organizzate un paio di amichevoli, anche presso lo stesso centro sportivo di Milanello, nelle prime settimane di ritiro. Ma il Milan rispetto all’anno scorso ha già messo in conto di volare negli Stati Uniti per una tournée estiva. Un grande classico del recente passato, fermato solo dalla pandemia Covid.

Il 23 luglio andrà in scena la prima amichevole, contro il Real Madrid allenato (forse) da Carlo Ancelotti. La partita si dovrebbe svolgere in quel di Los Angeles, nello storico stadio di Pasadena. Quello per intenderci della finale Mondiale ’94 tra Italia e Brasile.

Sempre in California, precisamente a Carson, si svolgerà il secondo friendly match del Milan in terra americana. I rossoneri stavolta se la vedranno con i rivali storici della Juventus. Anche la squadra bianconera infatti è attesa da una tournée negli USA e scatterà il derby tutto italiano il 27 luglio, ad un orario ancora da definire.

La terza ed ultima sfida del Milan negli States avverrà il 1 agosto nella suggestiva cornice di Las Vegas, in Nevada. Tra un casinò e l’altro, Leao e compagni affronteranno il Barcellona campione di Spagna. Un altro match molto intrigante che metterà alla prova le potenzialità milaniste.