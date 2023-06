Rafael Leao rinnova col Milan: “Voglio arrivare al top qui”

Rafael Leao si è espresso all’ombra della Madonnina sul rinnovo, dichiarando di voler arrivare al top vestendo rossonero.

L’attaccante ha raccontato dei momenti difficili passati col Milan, soprattutto durante le prime stagioni in cui era poco cinico. Poi è sembrato volesse giurare amore eterno alla squadra e ai tifosi, dichiarando di essere felice in rossonero e sentirsi a casa in una città come Milano.

Il Milan ha recentemente ufficializzato il rinnovo del contratto di Rafael Leao fino al 2028, dimostrando così la fiducia e la convinzione che il club ha nel giovane talento portoghese. Questo accordo di lungo termine sottolinea l’importanza e il ruolo chiave che Leao giocherà nella squadra rossonera nei prossimi anni.

Il nuovo contratto di Leao prevede un guadagno di 5,1 milioni di euro all’anno, che con l’aggiunta di una marea di bonus consolida ulteriormente la sua posizione come uno dei giocatori più pagati del Milan.

In una recente intervista a MilanTV, Leao si è espresso con entusiasmo sul suo rinnovo contrattuale, sottolineando la sua gratitudine al club per il percorso di crescita sin da quando ha calcato per la prima volta il terreno di San Siro. Leao ha sottolineato che è molto contento di restare al Milan e di continuare a indossare la maglia rossonera.

Leao ambizioso, l’intervista emozionante al Duomo: “Ibra un fratello maggiore”

“Avevo già manifestato il suo desiderio di rimanere ai miei compagni di squadra e ai dirigenti”, racconta Leao, mentre le sue iconiche treccine danzano all’ombra della Madonnina in Piazza Duomo. Con queste parole, Rafa ha dimostrato la sua dedizione e il suo attaccamento al club, spendendo buone parole per i membri della squadra e per i tifosi. “Qui sono a casa”, ha aggiunto l’esterno rossonero.

“Adesso sono un altro giocatore, più responsabile”, ha detto Leao. Il talento portoghese è dunque ambizioso nelle sue dichiarazioni, e dice di voler arrivare al top con la maglia rossonera. Tutto ciò – racconta – lo deve a Pioli, che gli dà consigli ogni giorno su come migliorare.

Non sono mancati attimi di apprezzamento per Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi tempi ha occupato un ruolo marginale al club per via dei repentini infortuni. “Ibra è un fratello maggiore”, ha detto Rafael. In effetti il numero 17 è cresciuto proprio sotto stretta osservazione dello svedese, che gli ha trasmesso i valori solidi di questo club e i segreti per valicare le difese avversarie. L’intervista si è poi conclusa con un “Forza Milan” da brividi, colmo dell’emozione e la determinazione che ha Leao di crescere in rossonero.

Con il rinnovo di Leao, il Milan si assicura la continuità di un giocatore talentuoso e promettente per diversi anni a venire. Questo rappresenta una dimostrazione di fiducia reciproca tra il club e il calciatore, nonché una testimonianza dell’ambizione del Milan di tornare a competere ai massimi livelli sia a livello nazionale che internazionale.