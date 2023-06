Ibra saluta il Milan: c’è già il suo erede

Il Milan è sempre più propenso a puntare sull’esperto attaccante per il dopo Zlatan Ibrahimovic. Arrivano conferme in merito al centravanti

Non sarà un giorno facile per i tifosi del Milan, che stasera daranno il loro ultimo saluto a Zlatan Ibrahimovic. Sarà complicato trattenere le lacrime per la leggenda svedese, l’uomo della svolta, il campione che ha permesso ai rossoneri di tornare competitivi e di conquistare il diciannovesimo Scudetto.

Ibra ha voglia di continuare a giocare e verosimilmente lo farà nella vicina Monza, per restare a vivere a Milano e puntare all’Europeo 2024, prima di appendere gli scarpini al chiodo. La sua ultima apparizione con la maglia rossonera sarà dunque il ko contro l’Udinese, dove però è andato a segno.

E’ stata una stagione travagliata quella che si sta per concludere per lo svedese e per il Milan, con il sostituto dell’esperto centravanti che non si è rivelato per nulla all’altezza. Gli otto gol in Serie A dello scorso campionato, sono così pesati come un macigno. Doveva essere Divock Origi a raccoglierne l’eredità, era stato preso per svolgere il ruolo di co-titolare di Olivier Giroud, ma non si è dimostrato per nulla all’altezza. Solo due reti sono bottino davvero misero, correre ai ripari appare dunque un obbligo.

Il belga così come Ante Rebic è pronto a lasciare Milanello al termine della stagione e quella di stasera dovrebbe essere l’ultima apparizione. Un doppio addio che faciliterebbe l’arrivo di almeno due attaccanti. L’idea, al momento, è quella di acquistare un giocatore esperto ed uno più giovane.

Nome in cima alla lista

Così per il nome in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic bisogna guardare in Italia e più precisamente alla vicina Bologna. Il Milan, infatti, è sempre più intenzionato a puntare su Marko Arnautovic.

L’austriaco è pronto a lasciare l’Emilia-Romagna per vestire la maglia rossonera. Il prezzo del cartellino del 34enne è sui 5/10 milioni di euro. Una cifra non certo bassa, vista l’età, ma giustificata dagli ottimi numeri in Serie A: Il bomber di Vienna, infatti, in 20 match di Serie A, in circa 1400 minuti, ha realizzato nove reti e un assist. Lo scorso anno futuro 14 i gol e 1 passaggio vincente in 33 partite. In questi ultimi giorni ci sono stati diversi contatti tra le parti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo il prima possibile