Le formazioni ufficiali di Milan-Verona, sfida valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A, in programma a San Siro alle 21:00

Si chiude il campionato del Milan e l’ultimo appuntamento si gioca a San Siro contro il Verona di Zaffaroni. I rossoneri non hanno più nulla da chiedere perché hanno già in tasca la Champions, ma hanno intenzione di dare comunque il massimo stasera.

Il Diavolo conclude una stagione intensa e ricca di alti e bassi, ma complessivamente positiva. I ragazzi di Stefano Pioli non sono riusciti nell’impresa di difendere il titolo nazionale conquistato l’anno scorso, ma hanno comunque raggiunto l’obiettivo minimo dei primi quattro posti. Non ci si può dimenticare poi la straordinaria cavalcata in Champions League fino alle semifinali.

Dall’altra parte c’è un Hellas Verona motivatissimo perché in questi novanta minuti si gioca la salvezza e ha bisogno di ottenere un risultato positivo, sperando in buone notizie dall’Olimpico, dove si gioca Roma-Spezia. Gli scaligeri sono a pari punti con i liguri ma sono dietro per gli scontri diretti, quindi devono fare meglio della squadra di Semplici. Il Milan però non farà sconti stasera.

Milan-Verona, formazioni ufficiali

Mister Pioli schiera la formazione migliore, con Maignan tra i pali e Thiaw e Tomori al centro della difesa. Krunic sempre in mediana con Tonali, mentre sulla trequarti tocca a Messias.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud.. All.: Pioli. A disp: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi, Rebic.

Verona (3-5-2): Montipò; Cabal, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric. All.: Zaffaroni. A disp: Berardi, Perilli, Doig, Verdi, Lazovic, Hrustic, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola.