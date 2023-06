Leao: “Ringrazio Pioli e Ibrahimovic. Rinnovo? Il Milan sapeva cosa volevo”

Leao prima di Milan-Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN: ha confermato la sua felicità per il rinnovo e ha elogiato Ibrahimovic.

Questa è stata la settimana della firma di Rafael Leao, che ha prolungato il contratto con il Milan fino a giugno 2028. Una trattativa non semplice, ma che alla fine ha visto la dirigenza rossonera riuscire nel suo intento.

Intervistato da DAZN prima del match di campionato contro l’Hellas Verona, il portoghese ha ribadito la sua soddisfazione per il rinnovo: “Avevo l’ansia di risolvere questa situazione. Il Milan sapeva già la mia volontà, si trattava di trovare l’accordo. Ci abbiamo messo un po’ di tempo, però è finita bene per me, per la mia famiglia e per i tifosi. Adesso sono più tranquillo“.

Rafael Leao elogia Pioli e Ibrahimovic

Stefano Pioli ha detto che in questi anni Leao è entrato nel suo ufficio 178 volte. Rafa risponde così sull’importanza del mister per lui: “Forse ci sono entrato più volte. Lui è stato una persona molto importante per me. Mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi, più maturo e più consapevole. È una persona che ringrazio“.

Infine il numero 17 rossonero ha parlato dell’importanza che ha avuto per lui Zlatan Ibrahimovic, che stasera dirà addio al Milan: “Dal punto di vista mentale. Mi ha insegnato a non mollare mai. Magari quando segnavo un gol nel primo tempo poi veniva da me a dirmi che dovevo fare di più, altri due-tre e spaccare la partita. A livello tecnico sapeva cosa potessi fare, è stato importante mentalmente. Fuori dal campo è molto diretto e molto forte, mi ha aiutato tanto“.