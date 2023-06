Marco Asensio ha deciso: l’annuncio ufficiale sul suo futuro (VIDEO)

Dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata la decisione di Marco Asensio. E’ stato lo stesso calciatore ad annunciarla sui social

Si avvia alla conclusione la stagione del Real Madrid. Un’annata nella quale gli uomini di Ancelotti hanno conquistato ben tre trofei ovvero la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e la Copa del Rey. Vittorie importanti che hanno alleviato la delusione per la mancata conferma del titolo in Liga (vinto dai rivali del Barcellona) e l’eliminazione nella semifinale di Champions League contro il Manchester City.

Alla vigilia dell’ultimo match di campionato contro l’Athletic Bilbao, è arrivata una notizia importante, attesa da settimane. Marco Asensio, uno degli uomini simbolo dei Blancos nell’ultimo decennio, ha annunciato la sua decisione sul rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

In un video postato su Twitter, l’attaccante del Real Madrid ha confermato il suo addio al club nel quale milita dal 2016. Una conferma delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che davano Asensio sicuro partente verso un altro top club, il PSG. I campioni di Francia avrebbe superato la concorrenza dell’Aston Villa e di altre pretendenti. Tra queste anche il Milan.

Asensio, quante vittorie con il Real Madrid

Nelle sette stagioni con la maglia del Real Madrid, Asensio ha vinto ben 17 trofei: 3 Liga, 3 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Un palmares clamoroso che lo rende uno dei calciatori più vincenti nella storia del club iberico.

“Da quando ero bambino, il Real Madrid è stato il mio sogno – ha dichiarato Asensio nel suo videomessaggio – ho avuto il privilegio di realizzare il mio sogno in questi anni bellissimi. Voglio esprimere tutta la mia gratitudine al club, al presidente, ai dirigenti, a tutti gli allenatori e a tutte le persone che vi lavorano. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni con i quali abbiamo vissuto momenti di gloria. Ho deciso di intraprendere una nuova esperienza. Grazie per il vostro sostegno.”

Tantissimi i like e i commenti al messaggio di Asensio cui il Bernabeu tributerà un meritato commiato a margine dell’ultimo match stagionale. Una giornata di addii quella odierna per il Real Madrid. Oltre a quello di Asensio, infatti, sono stati ufficializzati anche quelli di Mariano Diaz e di Eden Hazard.

Per quest’ultimo, ancora legato ai Blancos da un contratto non in scadenza, è stato raggiunto un accordo che gli consente di svincolarsi a parametro zero. Vedremo se dopo tre annate alquanto tormentato, il fantasista belga avrà un’altra chance ad alto livello.