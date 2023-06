Mila-Brahim Diaz: novità ufficiale da Madrid

Arrivano possibili novità legate al futuro di Brahim Díaz. Il calciatore spagnolo potrebbe far ritorno alla base: ecco le ultime news legate al Real Madrid

Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo. La stagione si è di fatto chiusa, con la vittoria contro la Juventus, e Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato a lavorare intensamente per mettere a segno i primi affare e per delineare le strategie a breve e medio termine.

Il rinnovo di Rafael Leao è certamente l’inizio migliore per il Milan, che può guardare al futuro con ottimismo. I calciatori più forti sono stati blindati e non si corre il rischio di perdere pedine fondamentali del proprio scacchiere a zero. C’è grande chiarezza sugli obiettivi e i ruoli che devono essere rafforzati.

L’unico vero grande dubbio di questi giorni è legato a Brahim Díaz. Ieri nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale dell’addio al Milan di Zlatan Ibrahimovic, sullo spagnolo, invece, bisognerà ancora aspettare per capire cosa ne sarà. Più passa il tempo, però, più le sensazioni non sono positive.

Il Milan avrebbe voglia di trattenere lo spagnolo, con Pioli che farebbe carte false per continuare ad allenarlo, ma il Real Madrid appare sempre più convinto di riportarlo alla base. I rossoneri non sono intenzionati a spendere più di 20 milioni di euro, ma il problema, più che la cifra, in questo momento, appare proprio la volontà dei blancos.

Strada spianata

Le notizie, arrivate negli ultimi giorni, spingono a pensare che Diaz potrà trovare spazio nella Capitale. Prima l’addio di Marco Asensio, ora quello di Eden Hazard.

Il comunicato ufficiale è arrivato ieri, con “il belga e il club che hanno raggiunto un’intesa per interrompere l’accordo in essere il prossimo 30 giugno 2023“. Una separazione anticipata di un anno per l’ex Chelsea, che potrebbe significare addio definitivo al calcio. Una separazione, inoltre, che di fatto, avvicina Brahim Díaz al Real Madrid, che a fine stagione saluterà anche Mariano Diaz e Ceballos.