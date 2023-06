Milan-Kamada: pressing di Maldini per chiudere

Le ultime sull’affare che porterà Kamada al Milan. Il giocatore giapponese ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Eintracht Francoforte

Ieri di fatto è arrivata la benedizione da parte di Stefano Pioli. Il tecnico italiano ha sempre ammesso di volere calciatori intelligenti, oltre che forti.

E’ proprio così che è stato definito Kamada, alla vigilia della sfida contro il Verona, che chiuderà la stagione. Non è un segreto, che il Milan sia intenzionato ad aprire il mercato con l’acquisto del giapponese. La volontà dei rossoneri è quella di far arrivare tra lunedì e martedì il giocatore, per le visite mediche e le firme sul contratto, ma lo slittamento è praticamente ormai certo.

E’ vero che Kamada ha detto sì al Milan, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma sono sopraggiunti dei problemi burocratici legati ai suoi agenti, che potrebbero far slittare la fumata bianca. Ieri prima della finale di Coppa di Germania, tra l’Eintracht Francoforte e il Lipsia, si è tenuta una conference call tra le parti per cercare di risolvere tutto.

Voglia assoluta di Milan

Kamada, ribadiamo, ha scelto il Milan e ha dato la sua parola a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il giapponese ha deciso di lasciare la Germania e di ripartire altrove. I rossoneri sono stati così la sua prima scelta, che lo hanno portato ad ignorare il corteggiamento di altre squadra, che in realtà sarebbero pronte a sfruttare ogni spiraglio se mai si dovesse presentare.

Su Kamada continuano ad esserci Benfica, Atletico Madrid e Liverpool, che non hanno ancora mollato la presa, ma Kamada ha detto sì al Milan. Ha detto sì ad un contratto di quattro anni a circa tre milioni di euro netti a stagione. Il Milan spera di abbracciare il giapponese prima della sua partenza verso l’Asia, ma la fumata bianca – salvo clamorosi colpi di scena – è davvero solo questione di tempo.