Milan, un italiano per la trequarti: Pioli ha le idee chiare

Il Milan potrebbe acquistare un giocatore italiano per rafforzare la trequarti. I tifosi sognano ancora Ziyech, ma sul taccuino di Maldini ci sono anche altri nomi

Il futuro di Brahim Díaz continua ad essere tutto da scrivere, ma le ultime news provenienti dalla Spagna lasciano pensare che i suo addio al Milan sia davvero vicino.

E’ evidente il cambio di rotta dei rossoneri, che dalla prossima stagione avranno sulla trequarti un giocatore di maggiore fisicità e l’acquisto sempre più probabile di Kamada va verso questa direzione. Non va certo dimenticato l’interessamento anche per Milinkovic-Savic, che oltre a giocare nei due dietro, potrebbe fare il trequartista.

Gli arrivi dei due giocatori non chiuderebbero definitivamente le porte a Brahim Díaz. Lo spagnolo, infatti, come quando Pioli si è affidato a Bennacer dietro la punta, verrebbe dirottato sulla destra.

A prescindere dalla permanenza o meno dello spagnolo, l’idea del Milan resta comunque quella di acquistare un fantasista, che possa giocare prevalentemente sulla destra. Serve il salto di qualità, con l’addio di uno tra Messias e Saelemaekers.

Tripla pista azzurra

I tifosi non hanno ancora smesso di sognare Hakim Ziyech, che sarebbe perfetto per le idee di Stefano Pioli, ma ci sono altre possibilità e parlano tutte italiano.

In questi giorni è tornato prepotentemente di moda Domenico Berardi. Per il calciatore del Sassuolo, verosimilmente, è l’ultima corsa per salire sul treno di una grande. Al Milan sarebbe perfetto, così come Nicolò Zaniolo. Il Diavolo provò a prenderlo già a gennaio, ma senza successo.

Un’ultima suggestiva idea, invece, porta a Baldanzi. Il campioncino dell’Empoli è seguito da tempo e dopo aver trascinato l’Empoli, è volato in Argentina per giocare i Mondiali Under 20. Sta mostrando a tutti di che pasta è fatto e una sua permanenza in Toscana appare sempre più complicata e il Milan sta monitorando la situazione. Nel giorno del rinnovo di Rafael Leão, il suo agente ha varcato i cancelli di Casa Milan. Impossibile che non si sia parlato di lui. I rapporti tra il club rossonero e l’Empoli, d’altronde, sono ottimi e chissà che non nasca davvero una trattativa.