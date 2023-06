Milan-Verona, le probabili formazioni: zero turnover per Pioli

Le probabili formazioni di Milan e Hellas Verona, ultima gara della lunga stagione sportiva 2022-2023 che si gioca a San Siro.

Ultimo atto della lunga stagione 2022-2023. Stasera alle ore 21 il Milan ospita l’Hellas Verona per l’ultima giornata di campionato. Un match che ha il sapore della passerella per i rossoneri, un po’ meno per i rivali veneti.

Infatti l’incontro di San Siro conterà soltanto per la squadra di Zaffaroni, che cerca disperati punti salvezza, nella speranza che lo Spezia (impegnato a Roma sempre alle 21) non faccia altrettanto in questo duello di fine stagione.

Stefano Pioli vuole salutare e ringraziare il suo pubblico, che ha acclamato e accompagnate con grande costanza il Milan, con una vittoria. Il quarto posto Champions è assicurato, ma finire bene la stagione vorrebbe dire dare appuntamenti positivi anche per quella che verrà.

La formazione del Milan

Per questo motivo, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli schiererà il suo Milan con la formazione tipo. Nessun turnover o chance dal 1′ minuto a quei calciatori che hanno giocato meno durante l’arco della stagione. L’ultima di campionato davanti al proprio pubblico sarà destinata ai titolarissimi.

Maignan sarà dunque tra i pali. Difesa a quattro composta da capitan Calabria a destra, il duo Thiaw-Tomori al centro e Theo Hernandez pronto a spingere a sinistra. In mediana spazio a Tonali e Krunic, vista l’assenza a lungo termine di Bennacer. Sulla trequarti Messias e Rafa Leao agiranno larghi sulle corsie esterne, con Brahim Diaz alle spalle di bomber Giroud.

Chi si aspettava un’occasione per i vari De Ketelaere, Vranckx, Rebic o Origi rimarrà deluso. O quanto meno Pioli potrebbe inserire queste cosiddette ‘riserve’ soltanto a gara in corso. La riprova di quanto la panchina a disposizione del Milan in questa stagione non abbia dato una grossa mano ai titolari nei momenti più impegnativi.

Il probabile undici del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.

La formazione del Verona

Gara da dentro o fuori per il Verona, che al momento è terz’ultimo a quota 31 punti, in compagnia proprio dello Spezia. Mister Zaffaroni insisterà sul modulo 3-4-2-1, cercando di puntare su una squadra più fisica ed arcigna che tecnica.

Djuric dovrebbe essere preferito a Gaich in attacco, mentre anche l’ex milanista Verdi dovrebbe partire dalla panchina. Occhio a Tameze, uomo d’equilibrio, schierato a sorpresa come trequartista offensivo.

Il probabile undici del Verona: (3-4-2-1) Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Sulemana, Abildgaard, Depaoli; Tameze, Ngonge; Djuric.