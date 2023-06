Milan-Verona, streaming e diretta tv Dazn o Sky: dove vederla stasera

Milan-Verona, le indicazioni su dove vedere in streaming e in diretta tv l’ultimo match di Serie A per i rossoneri in programma stasera alle ore 21

Cala il sipario sul campionato 2022-23 del Milan. I rossoneri, al cospetto dei 72mila di San Siro, affrontano il Verona che, stasera, si gioca la salvezza nel duello a distanza con lo Spezia, impegnato all’Olimpico contro la Roma. Scaligeri e liguri sono a pari punti in classifica. Chi farà meglio dell’avversario resterà in Serie A. In caso di arrivo ex aequo sarà, invece, lo spareggio a decretare la terza retrocessa dopo Sampdoria e Cremonese.

Sarà l’ultima partita per il Milan con lo Scudetto sulla maglietta. Un addio al Tricolore che precederà quello a Zlatan Ibrahimovic, il quale, a fine partita saluterà il pubblico di San Siro. Era il dicembre 2019 quando lo svedese venne richiamato per risollevare le sorti di un Milan senza certezze. Ibra, pur con tanti (troppi) infortuni, conclude la sua seconda esperienza in rossonero da vincente e con l’obiettivo raggiunto.

Sarà addio anche per tanti altri rossoneri. Dest, Tatarusanu, Bakayoko, Vranckx concluderanno stasera la loro esperienza milanista. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, invece, sul destino di altri calciatori in dubbio per la prossima stagione come Rebic, Origi, De Ketelaere e Brahim Diaz.

Milan-Verona, dove vederla in diretta tv e in streaming

Per quanto riguarda la formazione titolare, Pioli si affiderà ai titolari. Rafa Leao, fresco di rinnovo, guiderà l’attacco con Messias e Diaz a supporto di Olivier Giroud. In mediana Tonali e Krunic mentre in difesa Calabria e Hernandez affiancheranno Tomori e Thiaw con Maignan in porta.

Il Verona deve provare a fare risultato. Il pareggio in extremis di domenica scorsa contro l’Empoli ha complicato e non poco i piani degli scaligeri che devono tifare per la Roma, obbligata comunque a battere lo Spezia per evitare il sorpasso della Juve e mantenere la qualificazione all’Europa League.

Milan-Verona è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà visibile tramite l’applicazione del canale disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision e Amazon Fire Stick. Diretta tv sul canale Zona Dazn 2 alla posizione 215 del decoder Sky.

Gli highlights di Milan-Verona saranno disponibili in chiaro alla Domenica Sportiva su Rai 2 e a Pressing su Italia 1. Alla conclusione del match, sintesi anche su Sky Calcio Club e nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24.

Il Milan si radunerà a Milanello ai primi di luglio per preparare la prossima stagione. Già fissati i primi impegni ufficiali, il 23 luglio contro il Real Madrid e il 27 con la Juventus. Entrambe le partite si disputeranno negli Usa.