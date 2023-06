ML – Ibrahimovic parlerà in conferenza stampa dopo Milan-Verona

Per salutare tutti nel migliore di modi, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di parlare in conferenza al termine dell’ultima di campionato.

Per il Milan, la partita di questa sera alle ore 21 contro il Verona, conta davvero poco. I rossoneri sono infatti sicuri del 4° posto in classifica e non hanno più nulla da dimostrare, se non voler salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi.

Ma sarà una domenica da ricordare per ciò che accadrà al fischio finale. Ovvero il saluto di Zlatan Ibrahimovic al mondo Milan, visto che quella di oggi sarà l’ultima partita da calciatore milanista del campione svedese.

Ibra verrà celebrato dal pubblico di San Siro al termine di Milan-Verona, gara che purtroppo non riuscirà a giocare per il persistere dell’infortunio muscolare al polpaccio. Ma non finiranno qui i saluti finali.

Infatti il Milan ha fatto sapere che Zlatan parlerà in conferenza stampa dal ‘Meazza’ dopo il suddetto match. L’attaccante svedese ci tiene a rilasciare le ultime dichiarazioni da calciatore rossonero di fronte ai cronisti, probabilmente per salutare il suo pubblico ed il club che gli è rimasto nel cuore. E chissà se ci sarà spazio per annunciare qualche decisione futura.