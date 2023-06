ML – Il messaggio della Curva Sud a Cardinale: “Vogliamo il salto di qualità”

La Curva Sud del Milan ha mandato un messaggio chiaro al club in vista del prossimo calciomercato estivo.

I tifosi rossoneri si aspettano una campagna acquisti estiva di ottimo livello. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi importanti per poter puntare allo Scudetto e disputare un’altra Champions League da protagonista.

La Curva Sud Milano in occasione della partita Milan-Hellas Verona a San Siro ha esposto uno striscione con un messaggio molto chiaro: “Un altro anno è passato, è ora di mercato. Società, vogliamo il salto di qualità“.

Il Milan non può sbagliare il calciomercato

Si tratta di una presa di posizione importante da parte del tifo organizzato rossonero. Non si possono che condividere quelle parole. Sicuramente Gerry Cardinale, presente in tribuna, avrà modo di leggerle. Stesso discorso per Paolo Maldini e Frederic Massara, chiamati a fare le scelte giuste nella prossima sessione del calciomercato.

Il Milan non può sbagliare. È necessario prendere dei rinforzi capaci di fare la differenza. Mister Pioli stesso ha detto che servono giocatori forti, all’altezza, per poter puntare in alto nella prossima stagione. Vedremo quale sarà l’operato della società nei prossimi mesi.