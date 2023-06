Rebic verso l’addio: anche per Milan-Verona non convocato

Neanche panchina per Rebic in Milan-Verona: seconda esclusione consecutiva per il croato, il cui futuro è lontano da Milano.

Tra i giocatori che lasceranno la squadra rossonera a fine stagione c’è sicuramente Ante Rebic. L’ex di Fiorentina e Eintracht Francoforte è ormai fuori dal progetto di Stefano Pioli e verrà ceduto. Non c’è nessuna chance di permanenza.

A ulteriore prova della rottura tra il croato e l’allenatore c’è la seconda esclusione di fila dalla lista dei convocati. Neppure per Milan-Verona il calciatore è presente in panchina. Si tratta di un un segnale molto chiaro. Solo lui e Sergino Dest, altro fuori dal progetto da mesi, sono stati esclusi. Oltre agli infortunati Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, ovviamente.

Milan, Ante Rebic verso la cessione

Rebic ha vissuto una stagione molto negativa. Già in quella passata il suo rendimento aveva avuto un crollo pesante, ma il Milan aveva deciso di dargli ancora fiducia. Un errore, perché Ante ha dimostrato di non essere all’altezza. Troppe prestazioni di basso livello, la cessione è inevitabile.

Il croato potrebbe tornare in Bundesliga, dove ha fatto bene in passato. Potrebbe essere la destinazione giusta per lui, però bisognerà vedere che offerte arriveranno. Il giocatore valuterà tutte le opzioni a sua disposizione e prenderà una decisione.