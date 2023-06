Ultim’ora Ibrahimovic: “Addio al calcio ma non a voi tifosi”

Le parole di Ibrahimovic al termine dell’ultima giornata di campionato 2022-2023, in una serata di saluti e di celebrazioni.

Il Milan ha chiuso la stagione battendo 3-1 il Verona e dunque fortificando il quarto posto in classifica. Ma ora è tempo di salutare Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante rossonero che oggi dice addio a questa maglia.

Dopo il fischio finale di Milan-Verona, Ibra è stato invitato al centro del campo, acclamato dal pubblico di San Siro. Una festa tutta per lui, con l’abbraccio dei compagni di squadra, dello staff e ovviamente dei tifosi rossoneri presenti.

Dopo un filmato mandato in onda sui maxi-schermi di San Siro sulla sua esperienza quinquennale al Milan (dal 2010 al 2012 e poi dal 2020 al 2023), Ibrahimovic ha ricevuto una maglia celebrativa con tutte le firme dei compagni di squadra.

Commozione tra i suoi compagni di squadra, ed ovviamente anche per lo stesso Zlatan. Visibilmente emozionato il campione svedese che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni con tanto di microfono: “Non respiro ma va bene così. Tanti ricordi, tante emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e coloro che mi stanno vicino per la pazienza. La mia seconda famiglia, ovvero i giocatori. Il mister ed il suo staff per la responsabilità che mi avete dato, i dirigenti per l’opportunità. Dal mio cuore voglio ringraziare voi tifosi, mi avete ricevuto a braccia aperte, mi sono sentito a casa. Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Troppo difficile…Vi dirò ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci”.