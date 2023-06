Addio Firmino: scippo al Milan per l’erede

L’attaccante brasiliano lascerà il Liverpool e il club inglese ha già individuato il possibile sostituto: piace anche ai rossoneri

Il Liverpool saluterà uno dei punti fermi degli ultimi anni, protagonista di tanti successi, tra cui la vittoria della Champions League nel 2019. Dopo otto anni infatti Roberto Firmino lascia i Reds e andrà a fare una nuova esperienza.

L’attaccante è arrivato alla fine del suo contratto con i Reds e le parti hanno deciso di non proseguire l’avventura insieme, ma di separarsi. Il brasiliano, alla soglia ormai dei 32 anni, saluta il Liverpool dopo un’altra stagione tutto sommato discreta, nella quale ha messo a segno ben 13 reti complessive, arrivando oltre le 100 reti con questa maglia. Finisce quindi un’era per il club inglese, che ora deve andare a caccia di un sostituto.

Jurgen Klopp avrà bisogno di un altro attaccante da far ruotare per il suo tridente e vorrebbe un giocatore in grado di svariare su tutti i fronti dell’attacco. Il club si è già mosso per studiare vari profili da questo punto di vista e sono diversi gli attaccante messi nel mirino. Tra questi ce ne è uno che piace anche al Milan, e che anche lui si libera a zero fra poche settimane per un ingaggio a titolo gratuito.

Anche il Liverpool su Marcus Thuram

Anche il Liverpool è piombato su Marcus Thuram, attaccante in scadenza con il Borussia Moenchengladbach sta volgendo al termine. Il suo profilo interessa però davvero tante squadre in questo momento.

In Italia sia i rossoneri che i rivali dell’Inter lo seguono da tempo e il suo nome è nella lista della spesa per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza del Diavolo, ad esempio, valutava il suo profilo visto il possibile addio in estate di Divock Origi, ma la forte concorrenza obbliga Poalo Maldini e Ricky Massara ad accelerare i tempi se davvero lo vogliono.

Dall’estero, in effetti, arrivano conferme sul forte interessamento del Liverpool per il 25enne francese, che in queste ultime stagioni ha fatto davvero bene in Bundesliga (ben 13 reti soltanto nell’ultimo campionato tedesco). Fichajes.net spiega che per i Reds, ma non solo, il suo acquisto sarebbe molto vantaggioso. Il Milan tiene comunque d’occhio tanti profili e il casting per l’attacco si prevede ancora lungo e intenso.