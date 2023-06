Benzema, decisione ufficiale: c’è il comunicato del Real Madrid

Arriva l’ufficialità sul futuro del pallone d’oro in carica Karim Benzema. Il centravanti francese ha ormai deciso cosa fare dalla prossima stagione.

L’estate 2023 rischia di essere ricordata per quella dei grandi addii e delle partenze eccellenti. Già in questi giorni si sono consumati alcuni saluti dolorosi ed ormai definitivi che hanno sorpreso e commosso moltissimi tifosi.

Basti pensare al Milan, che stasera saluterà Zlatan Ibrahimovic dopo la doppia esperienza in rossonero. Oppure il Barcellona che ha già annunciato gli addii di due bandiere storiche come Sergi Busquets e Jordi Alba. Fino a Leo Messi, forse non troppo rimpianto dal Psg, anche lui ufficialmente fuori dai piani dei parigini.

Ma poco fa è arrivato il comunicato ufficiale anche di un altro addio, che era già nell’aria da tempo. Quello di Karim Benzema dal Real Madrid. Il numero 9 e leader della formazione spagnola è in scadenza di contratto, ma ha deciso di comune accordo con il club di non rinnovare e tentare nuove esperienze altrove.

Il comunicato del Real Madrid sull’addio di Benzema

Sul proprio sito web istituzionale, il Real Madrid ha comunicato a tutto il mondo del calcio l’addio imminente di Karim Benzema. Il Pallone d’oro in carica, come già si vociferava da settimane, ha altri progetti per sé e dunque ha deciso di non proseguire la carriera in maglia ‘blanca’.

“Il Real Madrid CF e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di concludere il brillante e indimenticabile periodo da giocatore per il nostro club. Il Real vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per colui che è già una delle nostre più grandi leggende”.

Questa l’introduzione al comunicato, che dà appuntamento a tutti i tifosi madrileni a martedì 6 giugno, giorno in cui andrà in scena la conferenza stampa di addio di Benzema. Il presidente Florentino Perez ha deciso di omaggiare l’attuale capitano del Real con questa cerimonia di saluto assolutamente affettuosa e nostalgica.

Ora tutta l’attenzione verrà posta sulla prossima squadra in cui Benzema deciderà di approdare. Il francese classe ’87 è molto tentato dai ricchi stipendi dell’Arabia Saudita. Non a caso si è parlato di un’offerta ultra-milionaria dell’Al-Ittihad, club saudita rivale dell’Al-Nassr, dove milita l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

Ma occhio anche ad altre soluzioni dell’ultima ora. Non mancheranno le proposte dall’Europa per Karim the Dream, anche se a 36 anni potrebbe essere tentato di svernare nel calcio arabo dove andrebbe a guadagnare circa 100 milioni di euro a stagione.