Rivoluzione Milan, Maldini e Massara potrebbero lasciare: le ultime

Arrivano altre conferme dopo il summit tra Maldini e Cardinale: grandi dubbi sul futuro del dt del Milan.

Conclusa la stagione, è tempo di bilanci e di confronti in casa rossonera. Oggi è andato in scena un atteso colloquio tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Stando a quanto trapelato, ci sarebbero delle grandi divergenze di vedute tra loro.

La Gazzetta dello Sport scrive Maldini è vicino alla rottura con la proprietà del Milan. Il numero 1 di RedBird Capital Partners non sembra contento di come è andata la stagione, con la squadra che si è qualificata in Champions League solo grazie alla penalizzazione della Juventus. Inoltre, non hanno convinto neppure le scelte fatte sul mercato, a partire dall’investimento su Charles De Ketelaere.

Il feeling tra Paolo e Cardinale non è mai stato totale. Già un anno fa la trattativa per il rinnovo della leggenda rossonera fu lunga e complicata. Alla fine lui ottenne autonomia sull’area tecnica all’interno di un budget stabilito da RedBird. Le parti hanno cercato di convivere nel modo migliore per bene del club, ma il summit di oggi ha generato un contrasto forte.

Maldini, Massara e Pioli: quale futuro?

La Gazzetta dello Sport spiega che, in caso di addio di Maldini, anche Frederic Massara lascerebbe il Milan. Il direttore sportivo rossonero è una persona molto vicina a Paolo e lo seguirebbe se si dovesse concretizzare la rottura totale con la proprietà.

E Stefano Pioli? Il sito ufficiale del quotidiano sportivo nazionale fa sapere che l’allenatore emiliano non è in discussione. Sembra destinato a rimanere anche in caso di partenza dei due dirigenti sportivi. Ha sempre avuto la fiducia di Cardinale, che ha speso parole positive nei suoi confronti. Da non escludere che con il nuovo assetto possa avere maggiore voce in capitolo sul calciomercato.

Da capire cosa succederà anche con Geoffrey Moncada, capo-scout che ha un contratto in scadenza a fine giugno. Sulla carta, RedBird non dovrebbe privarsi di un attento osservatore di giovani talenti come lui. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, qualcuno ipotizza già il nome di Igli Tare, che oggi ha ufficialmente detto addio alla Lazio.

Ora non rimane che attendere aggiornamenti. La frattura tra Maldini e Cardinale si potrà ricomporre? O si andrà verso il divorzio? I tifosi non si aspettavano questo scenario, ma la cosa importante è che la situazione venga risolta in fretta. C’è una stagione da programmare.