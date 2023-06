Lazio, l’addio è ufficiale: lascia i biancocelesti

Novità importante per quanto riguarda i capitolini: il dirigente saluta tutti e fa le valigie dopo ben diciotto anni

Ieri si è concluso il campionato di Serie A e quindi anche la stagione per quasi tutti i club italiani. Tra questi anche la Lazio che, dopo aver centrato l’ingresso in Champions League, comincia già a pensare al futuro.

I biancocelesti devono provare il salto nella prossima stagione e ora avranno a disposizione una bella cifra per rinforzare la squadra e per inserire le alternative ai titolarissimi. A gestire questo tesoretto però non sarà lo storico direttore sportivo degli aquilotti, ovvero Igli Tare. Il dirigente albanese saluta infatti dopo ben 18 anni nel club e lascia la Capitale. La notizia è ufficiale.

Il Tg1 ha confermato e dunque da questa estate non sarà più Tare a fare il mercato della Lazio. Le ultime voci nell’ambiente lasciavano pensare a un gruppo con lo stesso Maurizio Sarri a capo, insieme a uomini di fiducia del tecnico e della società. Il primo cambiamento dei capitolini rappresenta quindi una svolta epocale, che può avere risvolti importanti da già questo mercato.

Il ds Tare lascia i biancocelesti

Tare ha portato tanti grandi giocatori alla Lazio, da Klose a Biglia, passando per De Vrij e lo stesso Milinkovic Savic. Il futuro del serbo tra l’altro è appeso a un filo e ora la situazione cambia un po’.

I club che saranno intenzionati a fare un’offerta per il centrocampista sanno, ad ogni modo, che dovranno sempre rivolgersi al presidente Claudio Lotito, che è solito amministrare in prima persone queste questioni. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata ci sarà una politica nuova, indirizzata a quanto pari più sui profili italiani.

Tare ha portato tanti giocatori dall’estero e negli ultimi anni molti si sono rivelati dei flop, complicando i piani di rafforzamento della Lazio. Inoltre, il rapporti fra il ds albanese e Sarri non sono mai stati idilliaci, con tanti punti di vista diversi sul mercato. I biancocelesti ora hanno puntato Domenico Berardi, obiettivo anche del Milan per il prossimo anno, e l’addio di Tare fa pensare che i biancocelesti punteranno maggiormente a giocatori della Serie A.