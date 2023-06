Milan beffato dal club tedesco: accordo per il bomber

Il club rossonero rischi di essere anticipato sul tempo dal club della Bundesliga: c’è un accordo per un quinquennale e si tratta con club

C’è da prepararsi a dei giorni particolarmente intensi per quanto riguarda il mercato. Ora che il campionato è finito, i vari club iniziano a muoversi per la stagione che verrà e sanno di dover fare in fretta per bruciare la concorrenza se vogliono accaparrarsi i migliori.

Anche il Milan ha provato a mettersi subito in moto perché sa di aver bisogno di diversi rinforzi nei vari reparti per offrire a Stefano Pioli una rosa che sia in grado di dare il massimo su tutti i fronti. Quest’anno infatti la rosa era lunga ma il tecnico aveva poca fiducia nelle alternative e questo ha portato a un calo di rendimento a un certo punto della stagione. Il primo obiettivo del club è allora quello di inserire un attaccante di livello.

I rossoneri hanno bisogno di un centravanti con un’ottima vena realizzativa che sia in grado di far rifiatare Olivier Giroud, dal momento che il francese va per i 37 anni e non può reggere l’attacco da solo per tutta la stagione. Origi ha deluso e potrebbe anche dire addio dopo un solo anno, per cui Maldini e Massara hanno individuato alcuni profili che possano rimpiazzarlo e dare nuova linfa all’attacco rossonero. Uno di questi rischi però seriamente di sfumare.

Il Lipsia vuole anticipare tutti per Openda

Tra i vari attaccanti sondati dal club rossonero c’è anche Lois Openda, 23enne belga che ha disputato una stagione davvero straordinaria in Ligue 1 con il Lens, mettendo a segno ben 21 reti e realizzando anche 4 assist.

Come rivelato stamattina dalla BILD, tuttavia, il Lipsia ha raggiunto un accordo con il calciatore per un contratto fino al 2028. Il club della Red Bull ha deciso di fare le cose sul serio per l’attaccante e sta negoziando ora direttamente con il Lens, ma in questo caso l’accordo ancora non c’è. La notizia è stata confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account Twitter.

I tedeschi hanno intenzione di fare in fretta e di chiudere per anticipare i tanti club interessanti a quella che è una delle rivelazioni più importanti di questa stagione. In Serie A l’attaccante piace molto e, oltre al Milan, si era interessata anche la Lazio di Maurizio Sarri. Adesso però le chance di un suo approdo in Bundesliga aumentano.