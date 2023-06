Non solo Ibra: la lunga lista degli addii al Milan

Lasciano il Milan. Sono davvero tanti i calciatori pronti a fare le valigie e salutare i rossoneri. Ecco chi sono quelli che saluteranno in estate

Quella di ieri sera è stata la serata di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha detto addio al calcio giocato e ha salutato il suo stadio, che si è commosso insieme a lui. Nessuno degli oltre 70mila tifosi a San Siro è riuscito a trattenere le lacrime. Hanno pianto tutti, anche Adli e Tonali.

Non sarà facile colmare il vuoto che Ibra lascerà soprattutto fuori dal campo, durante gli allenamenti a Milanello, ma il Milan dovrà riuscire ad andare avanti e lo farà con una rosa rivoluzionata.

E’ vero che Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a blindare i migliori calciatori e il rinnovo di Rafael Leão fino al 30 giugno 2028 certifica la bontà del progetto, ma saranno davvero diversi quelli che sono pronti a fare le valigie. L’esclusione, anche ieri, di Ante Rebic non lascia dubbi in merito al suo futuro.

L’attaccante croato sarà certamente uno dei primi ad andar via. La sua avventura al Milan è ormai terminata e non ci sono i margini per ricucire lo strappo. L’ex Eintracht potrebbe così far ritorno in Germania, o approdare in Turchia.

Verso la cessione anche Divock Origi, ieri rimasto fuori per tutta la partita. Il belga non ha dato le risposte che ci si attendeva. Due gol in stagione sono davvero un bottino misero: anche per lui c’è la possibilità Turchia, ma il calciatore, se dovesse essere messo sul mercato, preferirebbe far ritorno in Inghilterra. Tra i giocatori con un contratto non in scadenza non si può, certo, escludere la partenza di uno tra Messias e Saelemaekers, oltre che di Ballo-Toure. Difficile, invece, l’addio di De Ketelaere, che saluterà in caso di offerte davvero allettanti. Per quanto riguarda Adli c’è sempre più la possibilità di un prestito.

Fine della corsa

Lasceranno certamente il Milan, visto il contratto in scadenza fra qualche giorno, Bakayoko, che farà ritorno al Chelsea, Aster Vranckx, che farà le valigie, direzione Germania, e Sergino Dest (Barcellona).

Accordo in scadenza e addio anche per Ciprian Tatarusanu, che verrà sostituito da Sportiello. Va verso la conferma, invece, Antonio Mirante, come terzo portiere.

La situazione, in bilico, che più sta a cuore ai tifosi è però chiaramente quella legata a Brahim Díaz. Nonostante la volontà del Milan di trattenerlo, il suo futuro appare essere sempre più lontano dall’Italia.