Sky – Divergenze Maldini-Cardinale: il punto dopo l’incontro di oggi

Non filtrano buone notizie da Sky Sport in merito all’incontro di stamane tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Si parla addirittura di una possibile rottura

Nella mattinata di oggi, come riporta Sky Sport, è andato in scena un summit di confronto tra la proprietà (RedBird) e la dirigenza rossonera (Maldini e Massara). Un incontro preliminare per accordarsi sui progetti di mercato per l’estate ma anche per le intenzioni future, quindi legate ai prossimi anni. Da quanto riferisce il giornalista Peppe Di Stefano, il summit non è andato bene, affatto.

Ci sarebbero state delle tensioni in particolare tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, patron del club. I motivi? Visioni differenti. Le parti non si sarebbero trovate d’accordo sul budget da mettere a disposizione per il mercato estivo, così come sui progetti del club per le prossime stagioni. In particolare, Maldini avrebbe chiesto alla proprietà maggiore autonomia d’azione sul mercato. Possibilità negata, da quanto filtra, da RedBird.

Secondo la fonte, si tratta di una situazione che sconvolge il mondo Milan, il quale sino a ieri non si sarebbe mai aspettato una notizia di questo tipo. Peppe Di Stefano ha ipotizzato uno scenario terribile.

Maldini-Cardianale, visioni differenti: possibile addio

Il giornalista di Sky Sport non ha escluso la possibile totale rottura tra le parti. Insomma, con visioni completamente differenti, le frizioni in atto potrebbero portare all’addio di Paolo Maldini al Milan. Uno scenario che ogni amante dei colori rossoneri non vorrebbe mai vedere avverarsi. Di Stefano sottolinea che la proprietà e la dirigenza proveranno a sanare la frattura, e si augura che il tutto accadrà in poco tempo. Esclusivamente per il bene del Milan.

Non si può infatti rischiare, come lo scorso anno, di rallentare le manovre sul mercato. Ricordiamo che a ridosso dell’estate passata, il club rossonero non ha potuto agire nella sua campagna acquisti bloccata dal cambio di proprietà, con Maldini e Massara in bilico sul rinnovo. Commettere gli stessi errori, perdendosi in discussioni e tensioni, potrebbe portare a conseguenze disastrose, non permettendo al Diavolo di rinforzarsi per come merita.

Insomma, una notizia di giornata che porta una certa angoscia al Milan e al suo ambiente. Si spera nella più celere riparazione dei rapporti, e che non si tratti di nulla di così compromettente. Adesso, si attende qualche comunicazione dal club stesso. Una smentita della situazione raccontata rappresenterebbe il sollievo più grande.