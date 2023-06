Tonali: “Non sapevamo dell’addio di Ibra. Ci lascia una mentalità vincente”

Sandro Tonali ha parlato al termine di Milan-Verona, con tanto di saluto e di ringraziamento all’amico Zlatan Ibrahimovic.

Tra i protagonisti della stagione rossonera c’è sicuramente Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è stato intervistato a DAZN al termine del match tra Milan e Verona, vinto 3-1 dai rossoneri.

L’apertura non poteva che essere sull’addio di Ibrahimovic: “L’abbiamo scoperto ieri, non è facile prepararsi mentalmente. C’era la partita di mezzo, poi dopo la partita ci siamo lasciati andare. Ho visto tanta gente piangere, tanti tifosi. Immagini che riguarderò, fanno sapere un certo effetto, non ce l’aveva detto ed è stato più duro dopo la partita”.

Ciò che lascerà Ibra a Tonali ed agli altri compagni in rossonero: “Mi lascerà tantissimo, quando si allenava con noi ci dava energia. Ma anche forza e carica. Energia è la parole che riassume tutto il suo allenamento, come viveva le partite, la voglia di vincere. Impazziva se perdeva delle partitelle in allenamento. Ci rimarrà sempre dentro, a tutti noi, al mister, allo staff. Un giocatore speciale”.

Sul futuro di Zlatan e del Milan: “Ibra ha pensato questo per noi, non credo che una scelta del genere sarebbe stata presa in altri momenti. Non è folle, sapeva che questo era il momento, abbiamo la mentalità di stare sempre avanti. Cosa farà? No, non sapevo nulla di stasera…Credo non lo sappia neanche lui”.

Il prossimo Europeo Under 21 da vivere da protagonista: “C’è una leggera differenza, ma solo di testa. In Under 21 non ci sono giocatori inferiori a nessuno, manca forse proprio la mentalità. La decisione nasce mesi fa, non avevo chiuso la porta a nessuno. Col passare del tempo si era deciso che la Nazionale maggiore fosse la priorità, poi è stata cambiata idea in ottica Europei e Olimpiadi”.

Infine sugli obiettivi del prossimo anno: “Serve tutto quello che abbiamo perso, quello che non abbiamo messo in campo quest’anno. Voglio lasciare da parte i mesi di gennaio e febbraio, giocavamo da Milan ma non abbiamo messo quel pezzettino di voglia e di qualità che avevamo l’anno scorso. Va sempre messo quel 1% in più”.