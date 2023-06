Calciomercato Milan, colpo confermato: arriva a zero dalla Francia

Tutto fatto per il giocatore, il Milan ha chiuso il suo acquisto. La conferma arriva dall’esperto di mercato. Colpo a parametro zero dei rossoneri.

Il Milan non smette di pensare al futuro, non traducibile necessariamente con la prossima stagione. Anche se Paolo Maldini e Frederic Massara lasceranno il club, c’è un giovanissimo che è destinato ad arrivare comunque.

Si tratta del portiere Noah Raveyre, classe 2005 del Saint Etienne che il Milan segue da tantissimi mesi. La trattativa con gli agenti del 17enne ha avuto inizio nel 2022, ma è stata finalmente conclusa. È un portiere molto promettente e il capo-scout Geoffrey Moncada lo conosce bene. Il club rossonero lo porterà a casa. Battuta ogni concorrenza. Raveyre, non ci sono più dubbi, sarà rossonero a partire da luglio. Firmerà un contratto di tre anni. La conferma è arrivata di recente da Nicolò Schira su Twitter.

Da sottolineare che il Milan non pagherà costi di cartellino dato che il contratto del portiere con il Saint Etienne è in scadenza alla fine del mese corrente. Dunque, il giovanissimo si unirà al Diavolo a costo zero. Il colpaccio per il futuro sembra assicurato. Raveyre è francese come Maignan. Che sia proprio lui l’erede naturale per il futuro?

Milan, un portiere per Ignazio Abate

Come appare praticamente scontato, Noah Raveyre si unirà innanzitutto alla Primavera del Milan. Innesto dunque per la porta di Ignazio Abate, che al momento ha potuto contare sul titolarissimo Lapo Nava. Di due anni più grande, Nava potrebbe però provare nuove esperienze a partire dell’estate. Non ci sono ancora certezze in tal senso, ma è difficile che Raveyre venga impiegato come riserva nell’Under 19 rossonera. Si parla di lui come un talento della porta, non a caso ha già esordito con la Prima Squadra del Saint-Etienne.

Le gerarchie sono ancora tutte da chiarire, considerando anche l’esperienza di Jungdal in prestito all’Altach nel corso di questa stagione. La società austriaca gode di un diritto di riscatto sul 21enne, e non è ancora certo di esercitarlo. Ad ogni modo, il progetto rossonero conta molto sulle capacità e il talento di Raveyre, per questo ha tutta l’intenzione di consentirgli una crescita attenta e mirata all’approdo in Prima Squadra.

Bisognerà certamente comprendere come il 17enne risponderà alle sfide e agli stimoli. Ma ad oggi, tutto fa pensare che si tratti di un portiere che potrà svolgere un ruolo importante nel Milan del futuro. Da vedere quanto sia lontano o vicino questo futuro.