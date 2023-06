Giocatori in rivolta, tocca a Furlani: “E’ un vecchio cuore rossonero”

Guardare al futuro con ottimismo per i tifosi del Milan è davvero complicato. La separazione da Maldini e Massara è difficile da digerire

E’ uno dei momenti più difficili per i tifosi rossoneri. L’addio di Paolo Maldini, insieme a quello di Frederic Massara, è davvero complicato da mandare giù.

Caccia via colui che più di chiunque rappresenta la storia rossonera è stata una decisione forte, che non fa altro che esporre Gerry Cardinale alle critiche. In queste ore i sostenitori del Diavolo sono in rivolta. Sui social sono tanti i commenti contro il numero uno di RedBird.

Il malumore, però, non è solo da parte dei tifosi, ma anche dei calciatori, che sono rimasti spiazzati dall’esonero di Maldini. A Milanello sarà tutto diverso, senza Paolo e Massara, e senza Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli è rimasto solo e dovrà essere bravo a risollevare la squadra. Servirà chiaramente una presenza costante da parte di Giorgio Furlani, oltre che di Moncada.

Serve tempo e calma

Le paure per il futuro sono normali, ma sarà il mercato a dirci quale sia il vero progetto di RedBird e di Gerry Cardinale. La delusione è tanta, ma serve tempo. Ed è proprio questo di cui parlare Carlo Pellegatti, nel suo classico intervento mattutino su YouTube:

“Mi sembra eccessivo parlare di giocatori in rivolta – ammette il giornalista -. ma hanno perso dei punti di riferimento importanti. Servirà che Giorgio Furlani parli. Vedremo dopo il comunicato se ci sarà una conferenza da parte della società, per spiegare e dare morale ai tifosi. Siamo tutti sotto shock perché Maldini e Massara ci hanno accompagnato in questi ultimi anni. C’è paura del futuro, ma voglio capire come si muoveranno, non scordiamoci che Giorgio Furlani è un vecchissimo cuore rossonero. Dobbiamo essere dei grandi tifosi, non dimentichiamoci che il Milan è il bene supremo”