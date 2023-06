Maldini-Cardinale, i motivi della rottura: da Moncada a Billy Beane, come cambia il Milan

Cardinale ha deciso di non confermare Maldini e Massara: emergono i motivi della scelta e anche chi prenderà il loro posto.

Rivoluzione in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati licenziati da Gerry Cardinale. Il club rossonero andrà avanti diversamente.

Ieri in hotel di Milano c’è stato l’atteso confronto tra Cardinale e Maldini. Una mezzora al termine della quale l’uomo d’affari italo-americano ha comunicato al direttore tecnico rossonero che non si può continuare assieme. Da tempo ci sono divergenze tra loro e il faccia a faccia non è servito ad appianarle. Ovviamente, assieme a Paolo andrà via anche il suo braccio destro Massara. Invece, Stefano Pioli sembra destinato a rimanere al suo posto.

Perché Maldini e Massara lasciano il Milan

La Gazzetta dello Sport prova a spiegare le motivazioni del divorzio tra Cardinale e Maldini. Evidentemente, la proprietà non è contenta della stagione disputata dal Milan. La squadra è arrivata quinta nella classifica della Serie A e solo la penalizzazione della Juventus le ha permesso di saltare al quarto posto e di qualificarsi alla prossima Champions League.

Non ha convinto neppure il calciomercato, visto che di fatto solo Malick Thiaw dei nuovi acquisti ha avuto un buon rendimento. Gli altri o hanno deluso oppure non si sono visti. Pesa l’investimento da 35 milioni di euro fatto per Charles De Ketelaere, che ha deluso. E ha deluso pure Divock Origi, arrivato a parametro zero per essere un affidabile vice Giroud e poi incapace di incidere. Yacine Adli, pagato circa 10 milioni, non è stato quasi mai utilizzato e anche Aster Vranckx ha visto pochissimo il campo.

Ci sono anche idee diverse su quello che dovrebbe essere il mercato del Milan per la nuova stagione. E nella visione di RedBird è fondamentale anche l’utilizzo dei dati nella ricerca dei giocatori. Paolo ha preteso autonomia con il rinnovo siglato meno di un anno fa, ma le sue scelte non hanno pagato.

Il Milan non dovrebbe rimpiazzare Maldini e Massara con dei nuovi dirigenti. Il capo-scout Geoffrey Moncada sembra destinato ad assumere più potere nelle scelte riguardanti il mercato. Inoltre, l’amministratore delegato Giorgio Furlani diventerà una figura chiave anche nelle decisioni strategiche in ambito tecnico-sportivo.

Cardinale, che vuole essere più presente, crede nel mercato “alla Moneyball”, ovvero selezionando giocatori sulla base dei dati acquisiti. Billy Beane, guru del player trading che ha rivoluzionato il baseball, è uno dei pilastri sui quali si appoggerà il nuovo Milan nella campagna acquisti. Collabora già con RedBird sul club rossonero e lo farà ancora di più adesso.

Stesso discorso per Luke Bornn, uomo della Zelus Analytics, società di analisi dei dati che è stata fondamentale nella scalata dal Tolosa dalla Ligue 2 alla Ligue 1, vincendo anche la Coppa di Francia da neopromossa in questa stagione.